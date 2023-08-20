Kocaeli'de tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında otobüste "Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadının gözaltına alındığını ifade etti.

Kadınların giyimleri üzerinden yaşanan tartışmalara bir yenisi daha eklendi.



Farklı şehirlerde yaşanan olayların bir benzerinin adresi de bu kez Kocaeli oldu.



Dün Umuttepe'ye seyir halinde halk otobüsüne binen çarşaflı bir kadın başka bir kadın tarafından sözlü saldırıya uğradı.



52 yaşındaki M.D.G. isimli kadının "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız etti.



Diğer yolcular da M.D.G.'ye, tepki gösterdi.



"Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız"



O anları kayda alan bir kadın yolcu da, "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen." ifadelerini kullandı.



"Güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır"



Öte yandan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.



Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sözlü saldırıda bulunun kadının gözaltına alındığını duyurdu.



Yavuz'un sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız.