Kocaeli'de tesettürlü kadına çirkin saldırı

Otobüse binen tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunan 'laik' kadın, "Peçeni al git başka yere" derken, saldırgana hadini otobüsteki diğer yolcular bildirdi.

Türkiye son dönemde kadınların giyimi üzerinden çok sert tartışmalara sahne oluyor.



Özellikle laiklik kisvesi altına gizlenen faşist ve bağnaz bir zihniyet, tesettürlü kadınları hedef alıyor.



Kocaeli'de çirkin saldırı



Daha önce İstanbul'da bir dolmuşta yaşanan ve büyük tepki çeken başörtülü kadına hakaret olayının bir benzeri Kocaeli'de yaşandı.



Halk otobüsüne binen çarşaflı bir kadın sözlü saldırıya uğradı.



"Peçeni al git başka yere git"



Arkasında oturan saldırgan, önce talihsiz kadına nereli olduğunu sordu ve "Burası Türkiye. Burada böyle yaşanmıyor" diyerek hakaretler yağdırmaya başladı.



"Peçeni al git başka yere" ifadeleri ile kadını aşağılayan saldırgana haddini otobüsteki diğer yolcular bildirdi.



Yolcular haddini bildirdi



Özgürlük ve cumhuriyet değerlerinin ne anlama geldiğinden bihaber 'laik' saldırgan, diğer yolcular tarafından susturuldu.



"Burada istediğimiz gibi yaşarız"



Otobüste olanlara şahit olan bir genç "Abla terbiyesizlik yapma sus otur" diyerek tepki gösterirken, olayı görüntüleyen bir yolcu ise "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada istediğimiz gibi yaşarız" ifadelerini kullandı.



O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyadan yayınlanırken tepkiler çığ gibi büyüdü.