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Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir türlü bitirilemeyen Kuzguncuk ve Salacak yürüyüş yolları projesinin son hali dronla görüntüledi. İstanbul Boğazı'nın en güzel manzaralarından birine ev sahipliği yapan bölgenin demir perdelerle çevrelenmesi sonucu yerli ve yabancı turistler manzaranın keyfinden mahrum kalıyor.

Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
Ekleme: 20.08.2023 - 12:07 Güncelleme: 20.08.2023 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
İstanbul Büyükşehir Belediye'si (İBB) tarafından başlatılan ve aradan geçen uzun zamana rağmen bir türlü bitirilemeyen Kuzguncuk ve Salacak sahillerindeki yürüyüş yollarının son durumunu dronla eşliğinde görüntüledi. Dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip olan Üsküdar kıyılarında İBB tarafından başlatılan çalışma bir türlü bitirilemedi. Kuzguncuk ve Salacak sahilinin büyük bir kısmı demir perdelerle kapatılarak doğa harikası manzaralarının önü kesildi.

Vatandaş manzaradan mahrum
Sabah'ın haberine göre; Yerli ve yabancı birçok turistin, deniz manzarası seyretmek isterken demir perde engeline takıldığı da objektiflere yansıdı. İki lokasyonun da halkın yürüyüşüne kapatılması sonrası bölgedeki yaya trafiğinin de çok dar bir alanda ilerlediği görülüyor.

Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler

Adeta çileye dönmüş durumda
Turizm sezonunda en çok yerli ve yabancı turisti çeken ilçelerden biri olan Üsküdar'daki bitmeyen İBB çalışması adeta bir çileye de dönüş durumda. Söz konusu duruma Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Türkmen şu ifadeleri kullanmıştı: "İBB tarafından çevresi kapatılıp 2 yıl başlamayan 'çalışma' ile Kuzguncuk 3 yıldır sahilsiz, parksız kalmıştı. Bu yaz da bitiyor, durum hala aynı.

Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler

'İnsanın içi acıyor'
Salacak'ta da durum farklı değil. Aylarca çevresi kapalı, başlamadan bekleyen "çalışma" yaz bitti ama bir türlü bitmiyor, ilerlemiyor. İstanbul Salacak'sız, Salacak da böyle metruk kalmış, insanın içi acıyor! Bu kadar özel bir yerde, saat 5'te paydos eden 3-4 personelle çalışma yapılır mı? Çok söyledik, yazdık, hızlandırmaya çalıştık ama olmuyor, karınca misali iş ilerlemiyor."
Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
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