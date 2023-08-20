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Beyaz Gazete
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Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kabine toplantısına başkanlık edecek. Milyonlarca memurun mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum görüşülecek. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güçleri ile Birleşmiş Milletler güçlerinin adadaki gerginliği, gençlere vergisiz telefon ve ekonominin 3 yıllık yol haritası toplantının gündeminde olacak.

Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var
Ekleme: 20.08.2023 - 14:04 Güncelleme: 20.08.2023 - 14:04 / Editör: Ozge Selin
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var
Kabine sıcak başlıkları değerlendirmek üzere yarın Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplantıda 7'nci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde gelinen son durum ele alınacak. 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin yakından takip ettiği görüşmelerde hükümet 2'nci teklifinde memurlara 2024 için yüzde 25, 2025 için yüzde 11 zam teklif etti.

Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek
Memur temsilcilerinden teklifin yeterli bulunmadığı açıklamaları gelirken, pazarlık süreci kabinede masaya yatırılacak. Memurlar için atılabilecek ek adımlar incelenecek.

Kıbrıs'taki gerginlik mercek altında
Kıbrıs'ta yeşil hatta bulunan Pile köyünden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden karayolunun inşa çalışmaları, adadaki Birleşmiş Milletler güçlerince engellenmeye çalışıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri ile BM güçleri arasında arbede çıktı. Adada yaşananlar Ankara'nın yakın takibinde. Gerginliğin azaltılması ve adadaki Türk halkının hak ve menfaatlerinin korunması için yapılabilecekler kabinede müzakere edilecek.

Gençlere vergisiz telefon
AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası
Orta vadeli program hazırlıkları da bir yandan sürüyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın eylül ayının ilk 2 haftası içinde açıklanması bekleniyor. Program hazırlıkları kapsamında hükümet temsilcileri işçi sendikaları, finans çevreleri, işverenler ve KOBİ'lerle görüştü. O görüşmelerin yansımaları ve hazırlıklar masada olacak.
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