İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! BEDAŞ saat vererek vatandaşları uyardı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından paylaşılan bilgiye göre İstanbul'un bazı ilçelerinde gün içinde elektrik kesintileri yaşanacak. Yapılan açıklamada o ilçelere yer verilirken elektriklerin ne zaman geleceğine yönelik de saat bilgileri paylaşıldı. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından yapılan paylaşımda İstanbul'da bazi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.
İŞTE O İLÇELER...
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah DEMET, FİDAN, KARANFİL, URAN sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN sk bölgelerinde 20/08/2023 13:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527. sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah MATBAACILAR 4., MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ÇAKMAK sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 20/08/2023 00:01:00 - 20/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah TEKİN, YAHYA KEMAL sk bölgelerinde 20/08/2023 00:01:00 - 20/08/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1658., 1659., 1664., 1665. sk bölgelerinde 20/08/2023 00:00:00 - 20/08/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 177., ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 20/08/2023 10:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİBEYKÖY mah sk / EMNiYETTEPE mah sk / ESENTEPE mah sk / GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / GÜZELTEPE mah sk / MİTHATPAŞA mah sk / SAKARYA mah sk / SİLAHTARAĞA mah sk / YEŞİLPINAR mah sk / ÇIRÇIR mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / HÜRRİYET mah sk / KARADENİZ mah sk / KARAYOLLARI mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MEVLANA mah sk / PAZARİÇİ mah sk / YENİ MAHALLE mah sk / YILDIZTABYA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah sk / 75. YIL mah sk / CEBECİ mah sk / CUMHURİYET mah sk / ESENTEPE mah sk / GAZİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / UĞUR MUMCU mah sk / YUNUS EMRE mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 20/08/2023 02:00:00 - 20/08/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah ALBOYACILAR, KARABOYACILAR, KENNEDY, YENİKAPI KUMSALI sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah DARÜŞŞAFAKA, LOKMACI DEDE, LOKMACI DEDE ÇIKMAZI, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah KÜRKÇÜLER PAZARI sk bölgelerinde 20/08/2023 09:00:00 - 20/08/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİBEYKÖY mah sk / EMNiYETTEPE mah sk / ESENTEPE mah sk / GÖKTÜRK MERKEZ mah sk / GÜZELTEPE mah sk / MİTHATPAŞA mah sk / SAKARYA mah sk / SİLAHTARAĞA mah sk / YEŞİLPINAR mah sk / ÇIRÇIR mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / HÜRRİYET mah sk / KARADENİZ mah sk / KARAYOLLARI mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk / MEVLANA mah sk / PAZARİÇİ mah sk / YENİ MAHALLE mah sk / YILDIZTABYA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah sk / 75. YIL mah sk / CEBECİ mah sk / CUMHURİYET mah sk / ESENTEPE mah sk / GAZİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / UĞUR MUMCU mah sk / YUNUS EMRE mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 20/08/2023 02:00:00 - 20/08/2023 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ATATÜRK sk bölgelerinde 20/08/2023 03:00:00 - 20/08/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BUĞDAY, CİHAD, HÜDA, KAĞITHANE BARBAROS, NUSRET, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇAVDAR, ÇELİKAY, ÇINARLI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk / YEŞİLCE mah ATATÜRK, AYTEKİN, DEKAN, DERGİ, DEVİR, DONANMA, DUYGU, DÜZENLİ, KAĞITHANE BARBAROS, ULUBAŞ, YILDIRIM, ŞEBNEM sk bölgelerinde 20/08/2023 10:00:00 - 20/08/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.