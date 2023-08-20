  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamayacak

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda bugün düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" sebebiyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

Ekleme: 20.08.2023 - 09:29 Güncelleme: 20.08.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamayacakBugün bazı vapur seferleri İstanbul'da iptal edildi.

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, "20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan '2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı' sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır." bilgisi paylaşıldı.

İptal olan seferler

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular" adresinden ulaşılabilecek.
CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı
CHP olağan ilçe kongresinde ortalık fena karıştı! CHP ve İYİ Partili isimler birbirlerine girdi
Devlet Bahçeli çizmelerini giydi, mesajı verdi: Kıbrıs Türk’tür
Dışişleri'nden ABD'nin 'GKRY' kararına tepki: Türkiye Kıbrıs Türkünün varlığını temin etmeyi sürdürecek
Devlet Bahçeli'den BM'ye çok sert KKTC tepkisi: Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur
İstanbul dönüşüyor! Bakan Özhaseki rakamlarla açıkladı! Rezerv alanlar tespit edildi
Özgür Özel de CHP'deki Atatürk istismarına dayanamadı! Kılıçdaroğlu ve ekibine olay gönderme: Böyle ilerlenemez
Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı: Diyarbakır annelerinin eylemi sayesinde 2 aile daha evladına kavuştu...
KKTC 'Geri dönüş yok' demişti: Yunanistan ve ABD'den skandal sözler...
Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı
Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu: Özel mülkü değil!
Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
BM Barış Gücü'nden Pile – Yiğitler yolu yapımına skandal müdahale: KKTC'den net mesaj! Geri dönüş yok
Kavurucu sıcaklar devam ediyor! Yurt geneli 30'un üzerinde olacak!

Kavurucu sıcaklar devam ediyor! Yurt geneli 30'un üzerinde olacak!

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Şanlıurfa'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olay: Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı

Şanlıurfa'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olay: Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı