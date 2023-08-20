Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek

Rusya-Ukrayna savaşı 1.5 yıldır devam ediyor. Öte yandan Avrupalı devletler ve ABD ise Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında ise Danimarka ile Hollanda'dan savaşı daha da kızıştıracak bir hamle geldi.Ukrayna lideri Volodimir Zelensky'nin Hollanda ziyareti nedeniyle açıklama yapan Hollanda Başkanı Mark Rutte, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" sözlerine yer verdi. Stoklarında şu an için 42 tane F-16 olduğu ifade eden Rutte, "Şu an için Ukrayna'ya kaç tane uçak vereceğimizi net olarak belirtemiyorum" dedi.