Diyarbakır'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilçede saat 19.24'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.Yerin 12 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.