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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de, kritik temaslarda bulundu. Ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra kutlamalar çerçevesinde kentte bulunan Özbekistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic ile de görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
Ekleme: 20.08.2023 - 20:44 Güncelleme: 20.08.2023 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere Budapeşte'ye gitti.

MACARİSTAN BAŞBAKANI VİKTOR ORBAN İLE İKİLİ GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada

TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYELİK SÜRECİ

Başbakan Orban'ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı'nda yapılan görüşmede, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV İLE BİR ARAYA GELDİ

Budapeşte temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda görüşen Başkan Erdoğan, daha sonra kutlamalar çerçevesinde kentte bulunan Özbekistanlı mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada

Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukçu eşlik etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

Başkan Erdoğan, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Mirziyoyev'i görüşmenin gerçekleştiği otelden uğurladı.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada

SIRBISTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, kutlamalar kapsamında kentte bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ardından Sırp mevkidaşı Vucic ve heyeti ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Balkanlar'ın barış ve istikrarı bakımından Sırbistan'ı anahtar ülke olarak gördüğünü belirterek, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihindeki en üst noktasına ulaştığını ifade etti.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada

Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in heyetinde ise ilgili bakanlar ve yetkililer yer aldı.

Başkan Erdoğan, görüşmenin yapıldığı otelin önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazı vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Ağustos ayı sonunda Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi planlan Başkan Erdoğan, 9-10 Eylül tarihleri arasında Hindistan'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılacak. G-20'nin ardından ise BM'nin 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere eylül ayı ortalarında ABD'yi ziyaret edecek.
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
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