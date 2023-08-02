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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı

Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.Ö. ve A.S'yi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların FETÖ'cü olduğu tespit edildi.

Ekleme: 2.08.2023 - 16:21 Güncelleme: 2.08.2023 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.

Sınır birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.Ö. ve A.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.
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