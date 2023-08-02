Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüler yakalandı
Edirne'de 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.Ö. ve A.S'yi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların FETÖ'cü olduğu tespit edildi.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı.
Sınır birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.Ö. ve A.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.