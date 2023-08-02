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Tüm dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi: Rusya Tahıl Anlaşması'na geri dönecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve Ukrayna ile devam eden savaş konuları olması beklenirken Kremlin'den konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Tahıl koridorunun devamı için diplomasi yürüteceğiz" sözlerine yer verdi.

Tüm dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi: Rusya Tahıl Anlaşması'na geri dönecek mi?
Ekleme: 2.08.2023 - 09:33 Güncelleme: 2.08.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünyanın gözü bu zirvede: Başkan Erdoğan, Putin görüşmesi: Rusya Tahıl Anlaşması'na geri dönecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi sona erdi. Kritik görüşmede hem tahıl koridorunun yeniden canlandırılması hem de Ukrayna-Rusya savaşı gündemde olacağı ifade ediliyor. Öte yandan bu ay iki liderin yüz yüze görüşme yapması da bekleniyor. Görüşme sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan, 'Tahıl koridorunun devamı için diplomasi yürüteceğiz' sözlerine yer verdi. Öte yandan iki liderin Putin'in Türkiye ziyareti konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

KRİTİK GÖRÜŞME
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki lider Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi için Rusya'nın gönderdiği 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı için mevkidaşına teşekkür etti, Rus turistlerin de Türkiye'ye ilgilerinin giderek artmasından duyduğu memnuniyeti ve ortak gayretlerle bu sene turizmde rekor kırılacağına olan inancını dile getirdi.

KARADENİZ GİRİŞİMİNE VURGU YAPILDI
Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde gerilimi tırmandıracak adımların atılmaması gerektiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, 'barış köprüsü' olarak değerlendirdiği Karadeniz Girişimi'nin önemine vurgu yaptı. Karadeniz Girişiminin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişiminin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Kremlin'den yapılan ilk açıklamada; 'Talepler karşılandığı takdirde' Tahıl Koridoruna geri dönüleceği ifade edildi.

GÜNDEMDEKİ KONULAR
Gerçekleşen telefon görüşmesindeki en sıcak başlık tahıl koridoru olacak. Rusya, 17 Temmuz'da süresi dolan anlaşmanın uzatılmayacağını duyurmuştu.. 1 yıl içinde 33 milyon tondan fazla tahıl taşınan tahıl koridoru gıda fiyatları açısından önem taşıyor. Dünya tahıl ve gıda fiyatlarını doğrudan etkileyen bu gelişmenin ardından gözler diplomatik temasları öne çıkaran Türkiye'ye çevrildi. Başkan Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile görüşmesi sonrasında şimdi Putin'le teması kritik önemde. Mekanizmanın işler kılınması için Rusya kendi tahıl ve gübresinin sevkiyatıyla ilgili talepleri konusundaki çekincelerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Bu kapsamda Erdoğan-Putin görüşmesinde tahıl koridorunun geleceğine ilişkin neler yapılabilir bu ele alınacak.
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