Tanal’a MHP’den sert tepki! “Dokunulmazlık imtiyaz değildir”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Muğla Akbelen'de vatandaşları provoke etmek için Jandarmaya saldırmasına tepki gösterdi. Yıldız, milletvekilliği dokunulmazlığının kamu düzenini bozan suçlar için geçerli olmadığına işaret etti.Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yıldız, 'Milletvekili dokunulmazlığı, parlamento üyelerini cezai kovuşturmadan yükümsüz ve muaf kılmak için değil, milletvekillerinin yasama faaliyetlerindeki oylarından, sözlerinden, düşüncelerinden sorumlu tutulmadan görevlerini özgür ve bağımsız olarak, endişe duymadan icra etmelerini sağlamak için getirilmiştir. Yasama faaliyetlerinin dışında, devlet otoritesini zaafa uğratan, kamu düzenini bozan, toplumsal hayata ilişkin suçlar hukuken himaye göremez. Milletvekili dokunulmazlığı, suç işlemek için kişilere verilmiş bir ayrıcalık ve imtiyaz değildir.' dedi.Tanal ile ilgili olarak fezleke gönderildiği taktirde TBMM'nin üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Yıldız, 'Aziz milletimiz emin olsun. Akbelende alanı terörize eden, halkı tehdit edecek kadar zıvanadan çıkan, kahraman askerlerimize hakaretler yağdıran şahıslar hakkında fezleke gönderilmesi halinde, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu; görevini içtüzüğün elverdiği ölçüde ivedilikle yerine getirecektir.Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bu uygarlık dışı görüntülere asla kayıtsız kalmayacaktır.' ifadelerin kullandı.