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Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi dünyanın da ilgisini çekiyor. ABD menşeili bir gazete, Türkiye'nin F-16 modernizasyon programı ÖZGÜR 2'yi resmen başlattığını ifade etti. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da ÖZGÜR programını ele alan yabancı basın, bu gidişle Türkiye'nin dünyanın en güçlü ordularından biri olacağına dikkat çekmişti.

Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri
Ekleme: 2.08.2023 - 09:22 Güncelleme: 2.08.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği başarılar aşikar. Hem 2021 hem de 2022 yılı yerli ve milli savunma sanayii hususunda başarılar geçti. Nitekim 2023 yılı da öyle bir yıl oluyor.

2022 yılında pek çok ilke imza atılırken, Türk savunma sanayii kara, deniz ve hava sistemlerinde ortaya koyduğu ürünlerle yalnızca ülke için de değil, dünyada da ün kazanmaya başladı.

Yabancı basın, Türk savunma sanayiindeki yenilikleri sıklıkla dile getiriyor. ABD menşeili savunma sanayii gazetesi The Defence Post, Türk savunma sanayiindeki F-16 geliştirme protokolünü ele aldı.

Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Türkiye'nin F-16 filosu için yerli yükseltme programının ikinci aşamasını resmen başlattığını duyuran gazete, "Türk Hava Kuvvetleri2nin F-16 Blok-30/40/50 jetleri Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen ÖZGÜR 2 programı kapsamında modernize edilecek" dedi.

Gazete, Türkyie'nin ÖZGÜR 2 ile Block-30'ları modernize etmeyi ve yapılsal olarak iyileştirmeyi hedeflediğinin altını çizerek, "F-16 Blok 30/40/50 uçaklarının yapısal ve aviyonik modernizasyonlarının kapsamını artırmayı hedefliyor" açıklamasında bulundu.

Blok-30 yükseltmelerinin arasında ise minyatür bombalar, Gökdağan ve Bozdoğan füzeleri, bir mühimmat güdüm kiti ve yeni nesil radarın yer aldığından bahsedildi.

Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Geçtiğimiz haftalarda da ÖZGÜR, dünya basınının gündemindeydi. Teknoloji ajansı gagadget.com da Türk savunma sanayiinin gelişimini ele alan gazeteler arasında olmuştu.

Türkiye'nin özellikle F-16'lar için bir alternatif yoluna gittiğini ifade eden gazete, şu an için Ankara hükümetinin F-16'ları almak için ABD ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söylemişti.

Özellikle Litvanya Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin ardından ABD ile olan buzların kırıldığına dikkat çeken ajans, Türkiye düşmanlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in ise halen F-16 satışına karşı çıktığını belirtmişti.

Bu süreçte Türkiye'nin boş durmadığının altını çizen gazete, Türk savunma sanayiinin gerçekleştirdiği büyük sözleşmelere ve bu sözleşmelerle de uçaklarını modernize ettiğine dikkat çekmişti.

Gazetenin mercek altına aldığı modern savaş uçağı ise ÖZGÜR olmuştu. F-16'ların adeta bir 'Türkiye muadili' olduğunu ifade eden ajans, aynı zamanda KAAN savaş uçağının da oldukça dikkat çektiğini ifade etti. ÖZGÜE'ün lakabının 'savaşan şahin' olduğu da belirtilmişti.

Öte yandan F-16'larla birlikte Türkiye'nin ordusunun 'en güçlü ordulardan biri' olacağı da söylenener arasındaydı.

Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

Özgür aynı zamanda Yunan basınının da gündemindeydi. Economico isimli Yunan ajansı, "Türkiye'nin F-16'lar için eski savaş uçaklarını nasıl modernize ettiğini görün" sözlerine yer vermişti.

Haberde, ASELSAN tarafında geliştirilen savaş uçaklarında yükseltme programı, yeni bir görev bilgisayarı, aktif bir elektronik dizi radar tarayıcı ve yaklaşık 150 Türk F-16'sı için yeni süitlerin olacağına dikkat çekilmişti.

ÖZGÜR Projesi'nin ürünü ÖZGÜR, ASELSAN tarafından geliştirildi. Geçtiğimiz aylarda ise ilk uçak, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Teslimatların, artan bir tempoda devam etmesi bekleniyor.

Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

İlk etapta F-16 Blok 30 savaş uçaklarına uygulanacak ÖZGÜR Projesi, 30-35 kadar Blok 30 savaş uçağının ardından Blok 40 ve Blok 50 konfigürasyonundaki F-16'lara da entegre edilecek.

GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, GEZGİN, ATMACA, ÇAKIR, GÖKHAN, ASELPOD, EHPOD ve SOM gibi birçok kritik füze ve pod, bu sayede F-16'larda kullanılabilecek.

F-16 Blok 30 savaş uçaklarına uygulanan aviyonik modernizasyon projesi;

Milli Görev Bilgisayarı,
Sistem Arayüz Birimi,
Kokpit Üst Ön Kontrol Paneli,
Yakıt Hidrolik Göstergesi, Motor Gösterge Ekranı,
Acil Durum Göstergesi,
Milli Ses Emniyeti Cihazı,
Milli Dost – Düşman Tanımlama (IFF) Sistemi,
Çok Modlu Alıcı,
Ataletsel Seyrüsefer Sistemi,
Arayüz Körleme Birimi,
Orta Kokpit Göstergesi ve Renkli Çok İşlevli Gösterge entegrasyonunu kapsıyor.

Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri


Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri

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