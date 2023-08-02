MYK'da 'Zoom' gerginliği! Özgür Özel ve Faik Öztrak birbirine girdi

14 Mayıs'ta birinci turu 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle çıkan CHP'de 'değişim' tartışmaları devam ediyor. Genel başkan olduktan sonra girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlayan değişim hareketinin öncüsü ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.İmamoğlu seçimlerin hemen ardından, CHP'de değişim tartışmalarını başlatmış ve partinin önde gelen isimleri ile bir 'zoom' toplantısı gerçekleştirmişti. Toplantının basına sızması ile CHP'de ortalık karışmış parti sözcüsü Faik Öztrak ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı sert bir dille eleştirmişti.Yaşanan krizin ardından bu isimler CHP'nin MYK toplantısında bir araya geldi. Bir süredir değişim çağrılarının yapıldığı partide tartışmayı açan Parti Sözcüsü Öztrak oldu. Sızdırılan Zoom toplantısıyla ilgili daha önce 'Partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz' değerlendirmesi yapan Öztrak toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Partiyi kamuoyu önünde yıpratacak açıklamalar yapmayın' yönünde uyarısını hatırlattı.Bu uyarıya karşın yapılan açıklamaları eleştiren Öztrak, videoya dair de 'parti hiyerarşisine uygun olmayan, etik değil' değerlendirmelerini tekrarladı.CHP Grup Başkanı Özel ve Grup Başkanvekili Günaydın da sızdırılan toplantıyla ilgili daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarını hatırlattı, ayrıca sadece 15 dakikası sızdırılan videonun başında ve sonrasındaki konuşmalar hakkında bilgi verildi.İki isim de olağanüstü kurultay ya da Parti Meclisi toplantısı yapmak gibi, partililerle bu tür görüşmelerin geçmişte de olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu, parti tüzüğüne aykırı bir durum olmadığını savundu.CHP Grup Başkanı Özel ayrıca kamuoyuna yaptığı açıklamalarla ilgili eleştirilere karşı çıktı, konuşmalarının partiyi iç tartışmaya sürükleyecek içerik taşımadığını, majör konularla ilgili değerlendirmelerini paylaştığını söyledi.Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, başkanlık ettiği toplantıda yaşanan tartışmaya müdahale etmedi, sadece dinlemekle yetindi.