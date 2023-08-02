  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,57 - 29,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme! 'Değişim' yemeğinin perde arkası ortaya çıktı: Aday olma!

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu önceki gün CHP'nin eski genel başkanları ile bir araya geldi. 'Genel Başkanlık' amacıyla hareket eden İmamoğlu'nun "değişim yemeği" ses getirirken, Murat Karayalçın katıldığı bir televizyon programında görüşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul seçimleri için aday olması gerektiğini söylediğini ifade ederken, CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili de, İmamoğlu'na aday olmaması gerektiğinin mesajını verdiğini belirten Karayalçın, "İmamoğlu gülümseyerek karşıladı" dedi.

Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme! 'Değişim' yemeğinin perde arkası ortaya çıktı: Aday olma!
Ekleme: 2.08.2023 - 09:56 Güncelleme: 2.08.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olurken, gizli zoom toplantısının ifşa edilmesiyle yaşanan kavga ve karşılıklı hamleler daha da hızlandı.

Ekrem İmamoğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya geldi.

"Sürpriz Değişim Yemeği" ve sosyal medyaya servis edilen kare tartışma yaratırken, Murat Karayalçın katıldığı bir programda "Değişim Yemeği"nde yaşananların perde arkasını anlattı.

Siyasetçilerin gönlünden geçenlerin parti ve halkın size yüklediklerinden farklı olduğunu vurgulayan Karayalçın, "Siyasette sizin kendiniz için gönlünüzden geçirdiğiniz ile koşulla, partililerin ve halkın size yüklemiş oldukları arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa, çok ciddi farklılıklar olur. Ben bunu yaşamış birisiyim." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA MESAJ: ADAY OLMA!

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.

Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme!
İmamoğlu'nun bu sözlere nasıl yanıt verdiğine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'na 'aday olma' mesajı verdiğini ifade etti. Karayalçın, "Gülümseyerek karşıladı" şeklinde konuştu.
Bodrum susuz kaldı: Muhtar tankerle su dağıtıyor
AK Parti’den İmamoğlu’na sert tepki: İmamoğlu’nun gündeminde İstanbul yok, İstanbul’un da geleceğinde İmamoğlu olmayacak
MİT mensuplarını ifşa edenlerden Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
Afrika’da savaş çanları! Batı’ya tehditler art arda geliyor: Macron’a sert uyarı
İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık
Ankara’da vurgunun adı 21/B! Mansur Yavaş'tan adrese teslim ihale
PKK yöneticilerinden Helin Ümit'ten Merdan Yanardağ'a destek: Haksız yere gözaltında tutuluyor
İsviçre basını, CHP içindeki güç mücadelesini incelemeye aldı
Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi
MYK'da 'Zoom' gerginliği! Özgür Özel ve Faik Öztrak birbirine girdi
Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme! 'Değişim' yemeğinin perde arkası ortaya çıktı: Aday olma!
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Vladimir Putin görüşmesi: Gündemde tahıl koridoru var
Savaşan şahin ÖZGÜR! Türkiye'nin yeni F-16 hamlesi dünya basınında: En güçlü ordulardan biri
CHP'de 'muhalif medya' rahatsızlığı! Sözcü TV ve Halk TV'nin ardından sırada Cumhuriyet var
İzmir ve Konya'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Gri kategorideki terörist Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç etkisiz hale getirildi!
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde bir tutuklama
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: Gaziantep-Adana 1,5 saate düşecek
CHP'de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktı

'Süper Ay' görenleri kendine hayran bıraktı

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Fahiş fiyata barkodlu sistem! Konut ve otomobilde fırsatçılığın önü kesiliyor

Adana'da çöp evde ölüme terk edilen adamı oğlu buldu

Adana'da çöp evde ölüme terk edilen adamı oğlu buldu

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

İstanbul için tehlike büyüyor! Son yıllarda böylesi görülmedi

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…