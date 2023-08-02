Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme! 'Değişim' yemeğinin perde arkası ortaya çıktı: Aday olma!

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı "değişim" hareketini başlatan Ekrem İmamoğlu önceki gün CHP'nin eski genel başkanları ile bir araya geldi. 'Genel Başkanlık' amacıyla hareket eden İmamoğlu'nun "değişim yemeği" ses getirirken, Murat Karayalçın katıldığı bir televizyon programında görüşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'na İstanbul seçimleri için aday olması gerektiğini söylediğini ifade ederken, CHP'deki koltuk kavgasıyla ilgili de, İmamoğlu'na aday olmaması gerektiğinin mesajını verdiğini belirten Karayalçın, "İmamoğlu gülümseyerek karşıladı" dedi.

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde ağır bir yenilgi alan CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olurken, gizli zoom toplantısının ifşa edilmesiyle yaşanan kavga ve karşılıklı hamleler daha da hızlandı.



Ekrem İmamoğlu, önceki gün eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü'nde bir araya geldi.



"Sürpriz Değişim Yemeği" ve sosyal medyaya servis edilen kare tartışma yaratırken, Murat Karayalçın katıldığı bir programda "Değişim Yemeği"nde yaşananların perde arkasını anlattı.



Siyasetçilerin gönlünden geçenlerin parti ve halkın size yüklediklerinden farklı olduğunu vurgulayan Karayalçın, "Siyasette sizin kendiniz için gönlünüzden geçirdiğiniz ile koşulla, partililerin ve halkın size yüklemiş oldukları arasında farklılık oluyor. Keşke hep aynı olsa, çok ciddi farklılıklar olur. Ben bunu yaşamış birisiyim." ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NA MESAJ: ADAY OLMA!



Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerinde yeniden aday olması gerektiğini vurgulayan Karayalçın, "Ekrem bey ile bu seçimi kazanacağımıza inanıyorum bunu da her yerde seslendirdim." dedi.



Murat Karayalçın'dan İmamoğlu'na gönderme!



İmamoğlu'nun bu sözlere nasıl yanıt verdiğine ilişkin kendisine yöneltilen soruyu da cevaplandıran Karayalçın, Ekrem İmamoğlu'na 'aday olma' mesajı verdiğini ifade etti. Karayalçın, "Gülümseyerek karşıladı" şeklinde konuştu.