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Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: 7 büyüklüğündeki afette 600 bin daire yıkılır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki konutların 4'te 1'inin riskli olduğunu ve olası bir 7 şiddetindeki depremde 600 bin civarında yapının yıkılacağını söyledi.

Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: 7 büyüklüğündeki afette 600 bin daire yıkılır
Ekleme: 2.08.2023 - 13:00 Güncelleme: 2.08.2023 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: 7 büyüklüğündeki afette 600 bin daire yıkılır
Türkiye, deprem bölgesinde yer alıyor.

6 ay önce yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerini acısı hala taze.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.

Ardından yurt genelinde deprem senaryoları öncesi tedbirler alınmaya başladı.

Büyük İstanbul depremi de gündemdeki yerini koruyor.

Megakent kentsel dönüşümle güçlendiriliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Megakent'i güçlendiriyor.

Bakan Mehmet Özhaseki de konuk olduğu A Haber’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burada Murat Akgün’ün sorularını yanıtlayan Özhaseki, olası İstanbul depremindeki senaryoları anlattı.

"Yıkılabilecek olan yapı 600 bin civarında"
Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul beka meselesidir. 5 milyon 800 bin gibi bağımsız birim var gibi görünüyor. Bunu 1,5 milyonu riskli. Felaket olduğunda ilk etapta yıkılabilecek olan yapı 600 bin civarında. 7 ve üzerinde şiddetinde deprem olduğunda 600 bin daire yerle yeksan olur.
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