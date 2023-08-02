Mehmet Özhaseki'den Adana paylaşımı: 21 bin 21 ev inşa edeceğiz

Deprem bölgesi ayaklandırılıyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından ekipler, mücadelesini sürdürüyor.6 ay boyunca enkaza dönen 11 kentten çıkmayan ekipler, önemli bir yol katetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan ve 1 yıl gibi kısa sürede teslim edilmesi planlanan konutlarda sona geliniyor.Tüm kentlerde eş zamanlı yürütülen afet konutu çalışmaları vatandaşlara da nefes oluyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, çalışmalara ilişkin sık sık bilgilendirmeler yapıyor.Yöresel mimariye uygun inşa edilen konutlar, Adana'da da yükseliyor.Kentteki çalışmaları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizden Adana'da, konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz.Adanamıza;18 bin 583 konut,2 bin 438 köy evi olmak üzere,toplamda 21 bin 21 ev inşa edeceğiz.3 bin 191 konutumuzun yapımı devam ediyor.