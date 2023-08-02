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Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

Rusya'nın batısındaki Çelyabinsk kentinde kan donduran bir olay meydana geldi. 2009'da henüz 19 yaşındayken sırra kadem basan Ekaterina B. isimli kadının yıllar sonra ortaya çıktı. Aradan geçen 14 yılda yaşadıkları ise kan dondurdu. Bir evin bodrumuna yapılan zindanda tutulduğunu söyleyen kadın yaşadığı kabusu anlattı.

Ekleme: 2.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 2.08.2023 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…
Rusya'nın batısındaki Çelyabinsk kentinde 2009'da henüz 19 yaşındayken sırra kadem basan Ekaterina B. 14 yıl sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 33 yaşında olan kadının başına gelenler akıl alır gibi değil… Yıllarca bir zindanda ruh hastası bir adam tarafından işkenceye maruz kalan kadının anlattıkları dehşete düşürdü…

2009 yılında bir tren istasyonunda tanıştığı Vladimir Cheskidov isimli adamla bir şeyler içen ve daha sonra adamın davetini kabul eden kadından o günden sonra haber alınamadı. 33 yaşında olan Ekaterina, yıllarca bir evinde 'zindan' olarak adlandırdığı bodrum katında tutulduğunu ve seks kölesi yapıldığını söyledi. 51 yaşında ruh hastası bir sapık tarafından tutulduğunu söyleyen Ekaterina, sapık adamın annesinin de işkenceye yardım ettiğini söyledi.

Dünyanın gündemine oturan olayın detayları ise kan dondurdu. Bir tımarhanede yargılanmayı bekleyen Cheskidov, hakim karşısına çıktı. Tam 14 yıl süren işkenceyi şu sözler ile anlattı: 'Ben bunların hepsini aşık olduğum için yaptım. Ekaterina'nın rızası vardı' dedi.

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

'KRALİÇE GİBİ YAŞADI'

Cheskidov'un 72 yaşındaki annesinin Valentina Cheskidova ise başka bir vakada ortadan kaybolan bir kadının ölümüyle ilgili de suçlandığı ortaya çıktı. Eğer Valentina Cheskidova suçlu bulunursa adam kaçırmaya yardım ve yataklık etmekten 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Anne Cheskidov olay ile ilgili, 'Oğlum Ekaterina'ya kötü bir şey yapmadı. Ekaterina burada gönüllü kaldı. Oğluma katıldı ve bir kraliçe gibi yaşadı. Kimse onu zorla tutmadı. Kendisi isteyerek kaldı. Bizim evimizde bütün kapılar açıktır' dedi

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

BAŞKA BİR KADINI PARÇALARA AYIRIP KAYNATMIŞ…

Cheskidov'un Okşana isimli bir kadının ölümünden de suçlandığı açıklandı. Rus Araştırma Komitesi, evin çatısında Okşana'nın kalıntılarını bulduğunu açıklarken, 30'lu yaşlarındaki kadının parçalara ayrıldığını ve bu parçaların daha sonra kaynatıldığını da belirtti.

Bir tımarhanede polislerin gözetimi altına alınan Cheskidov, hakim karşısında Ekaterina ile ilişkisini anlattı. Ekaterina'ya tecavüz etmediğini ve ilişkilerinin aşk ve rızaya dayalı olduğunu söyledi. Rus polisi ise, Cheskidov'un evinde incelemelerini sürdürüyor.

Ekaterina, serbest kaldıktan sonra kız kardeşi Elena F.'yi aradığı ve her şeyi anlattı.

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…

Rus medyasına konuşan Elena, 'Bana her şeyi anlatmaya başladı. Bir adamın onu kaçırdığını, bağladığını ve ağzını da bantla kapattığını söyledi.

Adamın elinde bıçak taşıdığını ve evden kaçmaya çalışırsa onu cezalandırdığını söyledi' ifadelerini kullandı.

Elena, kız kardeşinin evde 19 yaşındaki bir başka kadın olduğunu ve Cheskidov'un onu 'eşim' diyerek tanıştırdığını söylediğini belirtti.

'EĞER SEN DE KÖTÜ DAVRANIRSAN...'

Daha sonra bu kadının bir tartışma sırasında Cheskidov tarafından bıçaklanarak öldürülmüş. Ekaterina Cheskidov'un Ekaterina'yı 'Eğer sen de kötü davranırsan başına bunlar gelir' sözleri ile tehdit ettiğini anlattı.

Rus 74.ru isimli haber sitesinde yer alan haberlerde, bu kadının kollarının ve bacaklarının parçalanarak bir varilde yakıldığı da aktarıldı.

Kabus evi! Tam 14 yıl süren işkence: Kan donduran detaylar ortaya çıktı…
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