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İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından altılı masada başlayan kriz devam ediyor. Seçimin kaybedilmesinin suçlusunu arayan masada İyi Parti'den CHP'ye olay bir gönderme geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalin katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen, "İYİ Parti’nin bu kaybedişte hiç mi sorumluluğu yok?" sorusuna, "Var. Masaya oturduğumuz günle hatalıyız." diyerek krizde yeni bir perdeyi araladı.

İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık
Ekleme: 2.08.2023 - 11:33 Güncelleme: 2.08.2023 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde altılı masa yenilgiye uğradı. Seçimlerinin kaybedilmesinin ardından başlayan kriz de her geçen gün artarak devam ediyor. Seçimlerin kaybedilmesinin sorumlusunu arayan ittifakta, İyi Parti'den CHP'ye olay bir gönderme geldi.

İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık

HATAYI MASAYA OTURDUĞUMUZ GÜN YAPTIK

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalin, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akalin kendisine yöneltilen, 'İyi Parti'nin bu kaybedişte hiç mi sorumluluğu yok?' sorusuna ise çarpıcı bir yanıt verdi. Kendilerinin yüzde yüz haklı bir biçimde masadan kalktıklarını dile getiren Akalin, 'İttifakımızı ve Türkiye'yi kurtarmak için ikinci kez masaya oturduğumuz gün hatayı yaptık.' ifadelerini kullandı.

2019'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Partimizi çırak çıkarmak uğruna Türkiye'ye bir nefes aldırdık' diyerek ittifaka dahil olduğunu dile getiren Akalin, hatanın masadan kalktıktan sonra ikinci kez oturmak olduğunun altını çizdi.

AKŞENER DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ DİYEREK MASADAN KALKMIŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masanın adayı olarak CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı gösterdi. Ancak masada bu kabul edilmedi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm itirazlara rağmen altlı masanın cumhurbaşkanı adayı oldu. Altılı masanın 12. toplantısında yaşanan bu krizin ardından masadan kalkan Akşener zehir zemberek açıklamalar yaparak, masadan ayrıldıklarını duyurdu. Akşener toplantının ardından yaptığı açıklamada, ''Görüş ve önerilerimiz kesin bir biçimde reddedildi. Bu aşamada 6'lı masa bir ortak akıl platformu olmaktan çıktı.Partimiz bir dayatmaya mecbur bırakıldı. Buna boyun eğmeyiz.' ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti’den CHP’ye olay gönderme! Seçim kavgası: Biz o gün hatalıydık
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