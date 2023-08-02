Hatay'da otoban gişelerinde kaza: Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Hatay'da korkunç bir kaza yaşandı.Anamur ilçesinden yüklenen muzlarla İskenderun otoban gişelerine gelen plakası belirlenemeyen kamyonet, bariyerlere çarptı. Kamyonet bir anda alev aldı.Bölgeye itfaiye, sağlıkve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.Sağlık ekipleri, yerde yatan ve ismi öğrenilmeyen şoföre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.Kamyonet şoförü daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.Polis, güvenlik amacıyla kapattığı yolu bir süre sonra trafiğe tekrar açtı.