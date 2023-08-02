Ekrem İmamoğlu, adaylık konusunda yine net konuşmadı
CHP'de genel başkanlığa aday olup olmayacağı merak konusu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız" dedi.
Türkiye muhalefeti krizde...
Ana muhalefet partisi CHP'de, liderlik konusu gündemden düşmüyor.
12 kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, yola devam kararı alarak istifa çağrılarına kulaklarını tıkadı.
CHP'deki değişim çağrılarını en yüksek sesten dillendiren isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu... İmamoğlu ise sürecin başından bu yana net bir tavır ortaya koymuyor. Her soruda dolambaçlı açıklamalar yapan İmamoğlu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
İBB Başkanı, İçerenköy Spor Tesisi Temel Atma Töreni'nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok'
Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:
'Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi; ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu, ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor.'