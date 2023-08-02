Ekonomide çifte zirve! Hazine’de ‘yatırım’ Beştepe’de ‘OVP’ zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın daveti ile gerçekleşen görüşmeye, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve başkan yardımcıları, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, Türk Eximbank ve Ziraat Bankası genel müdürleri, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD, YASED, DEİK başkanları da katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Şimşek, MB Başkanı Erkan ve ekonomi bürokrasisi ile bir araya gelerek, yeni makroekonomi politikaları konusunda istişarede bulunduklarını, reel sektörün beklentilerini ilettiklerini söyledi.Kredilerde yaşanan daralmanın reel sektöre etkisi analiz edilirken, ticari kredilerinin aniden kesilmemesi, yatırım kredilerinin devam etmesi, KDV iadesi başta olmak üzere vergi sisteminde reform talepleri sıralandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcileri, ihracat finansman desteği sağlayan, limiti 300 milyon liradan 1.5 milyar liraya çıkarılan reeskont kredilerinin verimli kullanımına ilişkin önerilerini paylaştı.Görüşmede, küçük ve orta boy işletmelerin kredilerde yaşanan daralmadan olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi. Merkez Bankası'nın yatırım kredilerinin devam ettirilmesi, teknoloji projeleri için kapasitenin arttırılması gerektiği ifade edildi.İş dünyası, ekonominin yol haritası niteliğindeki eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Programa ilişkin önerilerini de paylaşırken, para politikası adımlarını da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. KDV sisteminin özel sektör için önemli bir sorun olduğu, iade süreçlerinin hızlandırılması da talepler arasında bulunuyor.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da Beştepe'de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü. Yılmaz, 'Toplantıda, büyüyen ekonominin nimetlerini toplumun bütün kesimlerine, bütün yörelerine dağıtacak, sosyal adaleti güçlendirici bir anlayışla hareket etme fikri güçlü bir şekilde ifade edildi.Tasarruf, israfın önlenmesi, üretken yapıların desteklenmesi ve Türkiye'nin kalkınmakta, gelişmekte olan bir ülke olarak kaynaklarını daha etkili, verimli kullanması konusunu ele aldık' dedi.Yılmaz, vergi düzeninin sadeleştirilmesi, çalışma hayatının daha güvenceli şekilde devam etmesi konularının da toplantının gündem başlıklarından olduğunu söyledi. Görüşmelerdeki konuların mutlaka OVP'ye yansıyacağını belirten Yılmaz, 'Belli alanlarda uluslararası firmalara üretim yapan şirketlerin, düşük emekle hareket etmek zorunda kaldığı, oysaki markalaşan, katma değeri ve verimliliği yükselten şirketlerin daha kalıcı bir şekilde ülkeye fayda sağladığı ifade edildi.Bu markalaşmanın, katma değeri yükseltmenin, çalışan kesimler açısından da öneminin altı çizildi. Kendi markalarını çoğaltan, katma değerini yükselten bir ülke, emek kesimlerine de tüm toplumsal kesimlere de daha fazla refahı yayma imkânına sahip olacaktır' diye konuştu.