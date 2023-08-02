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CHP’li belediyenin düzenlediği tiyatro oyununda şok edici sözler

CHP’li Tarsus Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikler kapsamında, ‘Tiyatro Günleri’n de sahneye konulan oyundaki konuşmalar şok etti. Oyunda, çarşaflı bir kadının ahlak dışı sözler kullandığı görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.

CHP’li belediyenin düzenlediği tiyatro oyununda şok edici sözler
Ekleme: 2.08.2023 - 15:51 Güncelleme: 2.08.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
CHP’li belediyenin düzenlediği tiyatro oyununda şok edici sözler
CHP'li Tarsus Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yaşta izleyenin olduğu tiyatro etkinliğinde sahneye konulan oyunda, özellikle çocukların izleyeceği bir oyun olmadığı ve genel ahlaka aykırı konuşmalar şok etti.

Tarsus Belediyesi, tarafından 'Tiyatro günleri' çerçevesinde Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde çocukların da izlediği etkinlikte, 'Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi' adlı oyun sergilendi.

Düzenlenen tiyatro gösterisinde çarşaflı kadın tiplemesi üzerinden İslami değerlere zarar verecek şekilde, çocukların da izlediği oyunda ahlak dışı diyaloglar geçti.

Oyunda, çarşaflı bir kadının ahlak dışı söylediği sözler, izleyenler tarafından tepki gördü. Görüntünün sosyal medyada yayınlanması ile birlikte vatandaşlar, böyle bir şey kabul edilemez diyerek tepki gösterdi.

Vatandaşlar, "Ne saygısız, nasıl buna izin veriliyor. Yazıklar olsun. Birde bunlara para ödeniyor, ahlakımızı bozmaları için. Ülkede ahlak da kalmamış edepte, bunları mı aşılıyorsunuz, yeryüzünün en değerli milletine bunları mı anlatıyorsunuz, gelecek nesillere yazıklar olsun sizin gibi acizlere" diye serzenişte bulundu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Mersin Valiliği de açıklamada bulundu. Buna göre; "Tarsus İlçemizde 30.07.2023 Pazar günü Yarbay Semsettin Mahallesi (Pazar Yeri)'nde Tarsus Belediye Başkanlığınca düzenlenen "Yıldızlar Altında Yaz Eğlencesi" isimli tiyatro oyununda "Müstehcen" ve "Dini inanç Değerlerini Aşağılayan" ifadeler kullanıldığı, gösteri yapıldığı ve bu oyunun çocuklar tarafından da izlendiği tespit edilmiştir.

Valiliğimizce konuya ilişkin kapsamlı inceleme başlatılmış, aynı mahiyette Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz de müdahil olmuştur.

İcra edilen gösterinin suç unsuru teşkil etmesi ve mağdurların çocuk olması sebebiyle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri gereğince;

Aile yapımız ve milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan, müstehcenlik içeren bir gösteriyi çocukların izlemesine sebebiyet veren, bahse konu gösteriyi düzenleyen, sergileyen ve ilgisi bulunanların tespit edilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 226/1-a,b maddelerine istinaden işlem yapılması talebiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili olarak ayrıca idari tahkikat başlatılmıştır" denildi.
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