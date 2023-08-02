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Beyaz Gazete
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'değişim' kavgası tam gaz sürüyor. Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında çatışma devam ederken İlhan Cihaner'den olay bir çıkış geldi. Daha önce koltuğa aday olduğunu duyuran İlhan Cihaner Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Değişim olmazsa yerel seçim sonrası dağılma başlar" dedi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı
Ekleme: 2.08.2023 - 14:21 Güncelleme: 2.08.2023 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı
Seçimlerden yenilgiyle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi 'değişim' sancısı çekiyor.

EKREM İMAMOĞLU VE KEMAL KILIÇDAROĞLU ARASINDA KOLTUK KAVGASI
Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaptı.

ZOOM, İNTERNET SİTESİ, YEMEKLER...
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta İstanbul'u işaret ediyor... Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.

BİR ÇIKIŞ DA İLHAN CİHANER'DEN
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında savaş sürerken bir çıkış da CHP'de sol kanadı oluşturduğunu savunan 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri ve eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den geldi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı

YEREL SEÇİMLER SONRASI DAĞILIRIZ ÇIKIŞI
Geçtiğimiz ay Genel Başkanlığa aday olduğunu duyuran İlhan Cihaner bu kez değişim olmazsa dağılma yaşanacağını söyledi.


ATOMİZE SÜRECİ BAŞLAR
CHP'den para aldığını itiraf eden Ruşen Çakır'ın YouTube programına katılan İlhan Cihaner yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Bir değişim gerçekleşmezse maalesef zaten çok zora girmiş çok geç kalmış… CHP yerel yönetimlerde beklenen başarıyı elde etmemesi sonucu partinin atomize olmasına gidecek bir süreç yaşanabilir.'

SOLDAN BAKANLAR PARTİ İÇİNDE LANETLENDİ
Cihaner soldan bakanlar olarak parti içinde lanetlendiklerini ancak dağılmaya karşı partinin tutkalı olduklarını da savundu.
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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı
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