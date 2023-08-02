CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı büyüyor! İlhan Cihaner'den 'dağılırız' çıkışı

Seçimlerden yenilgiyle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi 'değişim' sancısı çekiyor.Kemal Kılıçdaroğlu defalarca kez 'geminin kaptanı benim' diyerek koltuktan kalkmayacağının sinyalini verirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' diyerek peş peşe çıkışlar yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı internet sitesi kuran Ekrem İmamoğlu, zoom cuntasını toplayarak 'Değişim A Takımı'nı oluşturdu. Son olarak bir makale yayınlayan ve 'değişim' çağrısını tekrarlayan Ekrem İmamoğlu CHP'nin eski genel başkanları ile görüşmeler yaparak Kılıçdaroğlu'nu koltuktan kaldırmaya çalışıyor.Kemal Kılıçdaroğlu ise Ekrem İmamoğlu'na her fırsatta İstanbul'u işaret ediyor... Öyle ki Kılıçdaroğlu kaybedileceğini bildiği İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday yaparak siyasetten silmeyi ve koltuğunu sağlama almayı hedefliyor.Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında savaş sürerken bir çıkış da CHP'de sol kanadı oluşturduğunu savunan 'Gelecek İçin Biz' grubunun lideri ve eski İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'den geldi.Geçtiğimiz ay Genel Başkanlığa aday olduğunu duyuran İlhan Cihaner bu kez değişim olmazsa dağılma yaşanacağını söyledi.CHP'den para aldığını itiraf eden Ruşen Çakır'ın YouTube programına katılan İlhan Cihaner yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Bir değişim gerçekleşmezse maalesef zaten çok zora girmiş çok geç kalmış… CHP yerel yönetimlerde beklenen başarıyı elde etmemesi sonucu partinin atomize olmasına gidecek bir süreç yaşanabilir.'Cihaner soldan bakanlar olarak parti içinde lanetlendiklerini ancak dağılmaya karşı partinin tutkalı olduklarını da savundu.