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Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımdan çıkmış

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının kaynak çalışması sırasında oluşan kıvılcımların süngerlere sıçraması ile çıktığı belirlendi. 110 dönümlük alanın 70 dönümünde etkili olan yangının boyutu, dronla havadan görüntülendi.

Ekleme: 2.08.2023 - 10:26 Güncelleme: 2.08.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da 10 fabrikanın yandığı yangın kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımdan çıkmışBursa'daki yangın, dün saat 16.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nin yanında faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında çıktı.

Mobilya üretimi sırasında yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, süngerleri tutuşturdu.

Süngerlerin alev almasıyla yangın büyüyerek, depoya sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, önce bitişikteki 4 fabrikaya, sonra da 5 fabrikaya sıçradı.

400 personel, 115 araçla müdahale etti

Aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 10 fabrikada etkili olan yangına müdahale için, çevre illerden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir ve Bilecik'ten gelen takviye ekiplerle birlikte 400'ü aşkın personel, 115 araçla söndürme çalışmalarına katıldı.

Bursa ve Balıkesir Orman İşletme Müdürlükleri ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 4 uçak ve 2 helikopter de yangına, havadan müdahale etti. İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu fabrikalarda zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangın, 7 saat sonra saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangının boyutu havadan görüntülendi

Çevre illerden gelen takviye ekipler, sabah saatlerinde bölgeden ayrılırken, gece başlayan soğutma çalışmaları halen sürüyor. Öte yandan yangında, 2 itfaiye eri, 4 arama-kurtarma ve 1 orman işletme müdürlüğü personelinin de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangının boyutu sabahın ilk ışıkları ile dronla havadan görüntülenirken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yangında can kaybı yaşanmadığını, 10 fabrikadan 4'ünde ağır hasar meydana geldiğini söyledi.

Bölgedeki hasar tespiti için soğutma çalışmalarının bitmesi beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.
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