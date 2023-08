Bunun adı ikiyüzlülük: Disney’e ve Ermeni lobisine boyun eğdiler! Ünlü isimlerin ‘Atatürk’ sessizliği…

ABD merkezli Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini ABD'deki Ermeni lobisinin tepkisine boyun eğerek platformdan kaldırması ve dizinin Disney'in kardeş kuruluşu olarak bilinen FOX TV'de yayınlayacağını duyurması büyük tepkilere neden oldu.Dizi 29 Ekim'de Disney'in kardeş kuruluşu Fox TV'de ücretsiz ve 'Tüm Türkiye'ye armağan' sloganıyla yayınlanacak. Disney Plus aldığı bu kararla, 'Türkiye'ye armağan' şeklindeki göz boyama hamlesiyle Türkiye'deki kullanıcılardan gelen tepkileri bir nebze de olsa azaltmayı hedefledi. Ancak bu karar, Türkiye'deki Disney Plus kullanıcılarını mutlu etmedi ve peş peşe üyelik iptalleri yaşandıErmeni lobisinin baskısına boyun eğen Disney, orijinal Atatürk dizisini tüm dünyanın izleyebileceği bir platformda değil de sadece Türkiye'den izlenebilecek bir kanalda yayınlayacak.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Disney'in 'Atatürk' dizisini yayından kaldırmasına tepki: Utanç vericidir!Skandala ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşananları utanç verici olarak niteleyip, 'Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.' dedi. Lobilerin faaliyetlerinin Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmünde olduğunu belirten Çelik, 'Bu şebekelere boyun eğenler utansın' ifadelerini kullandı.'Lobinin amacı Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır''Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…'Yerli içeriklerini kaldırma kararı alan Disney Plus, daha önce yayınlayacağını duyurduğu Atatürk dizisini iptal etti. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı. Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.Disney Plus'ın kardeş kuruluşu FOX TV'de başrol oyuncusu Eda Ece, katıldığı bir ödül töreninde depremzedeleri hedef alan sözleriyle büyük tepki çekmişti. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların oy tercihlerine alaycı bir dille atıf yapan Ece skandal açıklamalarda bulunmuştu. Ödül töreninde konuşan Eda Ece, 'Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse' deyip kahkahalar attı.Tepki görünce Atatürk'ün arkasına sığınmıştı...Asrın felaketinde yakınlarını kaybeden depremzedelere seçimlerdeki tercihlerinden dolayı kin kusan Eda Ece, toplum tarafından tepki görünce Atatürk'ün arkasına sığındı.Tepkiler çığ gibi büyümüştüYardımlaşma adabını ayaklar altına alan, deprem bölgesine sadece kendilerinin yardım yaptığını zanneden karanlık zihniyetin dışavurumu olarak yorumlanan rezil tutumu ödül töreninde alayvari sözler ve kahkahalarla sürdüren Eda Ece büyük tepki topladı.Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde peş peşe iki açıklama yaptı. Oyuncu Eda Ece, skandalının üzerine adeta tüy dikti. Ece, ilk açıklamasında mizah yaptığını iddia ederek konuyu 'Atatürk'e bağladı.Ece, 'Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben kendim, özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.Disney'e dokunan tek bir paylaşım yapmadıGeçtiğimiz yıl Disney Plus tanıtım filminde yer alan Eda Ece, yaşadığı linç karşısında Atatürk'e sığınırken, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili Disney Plus'a dokunan tek bir paylaşım yapmadı.Sosyal medyada birçok kullanıcı Disney Plus'ın yüzü olmuş ünlülere karara sessiz kaldığı için tepki gösterdi.İşte o tepkilerden bazıları: Türk halkı görsün!*Hadi Şahan efendi Secimden önce ağa sendin paşa sen En kral Atatürkçüydün Senin Filmini yayinlayan Disney Atatürk filmini yayınlamama kararı Almış Hadi Disney'e rest çeksene Alın be paranızı filmimi çekiyorum sizden desene Sesin çıkmıyor Yemiyor mu*DisneyPlus'ın reklam yüzü Tarkan hala açıklama yapmadı... Bunların Atatürkçülüğü özel günlerde belediye konserlerine çıkıp milyonları cukkalamaktır. Herkes bunların samimiyetini görsün.*Görüyorsunuz değil mi? Şahan Gökbakar, Tarkan, Athena ve Eda Ece gibi çakma Atatürkçü sanatçı sepetçi tayfa kalkıp DİSNEY+'a bir tepki veremedi! Onu geçtim Atatürk'un kurduğu parti CHP'den de sert bir tepki gelmedi! Soran olursa Atatürk düşmanı AK Partililer derler. Yersen*Disney Plus boykotu hakkında aklımıza takıldı, soralım madem: Disney Plus ilk olarak Türk filmi diye, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik'ini yayınladı. Sinemada seyirci rekorları kıran Recep İvedik nedense Disney'e pazarlandı, Disney de kabul edip satın aldı. Başarı... Şahan Gökbakar'a soralım: Disney Plus'ı boykot edecek mi?*Sevgili Şahan Gökbakar, seçim döneminde neredeyse her gün twit atıp toplumsal duyarlılığını dile getiriyordun.Atatürk'ün hayata geçirdiği devrimleri savunmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Seni de Disney+ platformuna karşı bir çift söz ederken görmek istiyoruz.*Bunun gibi ışıklıların 'Atatürkçü'lüğü parayı görene kadar. Depremzedelere hakaret ettiği için tepki görünce Atatürk'ün arkasına sığınan Eda Ece isimli şahıs, Disney+ hakkımda tek kelime tepki göster(e)medi !*Disney'le anlaşma yapan Eda Ece, Şahan Gökbakar, Tarkan vs Atatürk dizisini globalde yayınlamaktan vazgeçen Disney'i kınamayan, sadece aldıkları parayı önemseyen ünlümsüler...*Depremzedelere ağza alınmayacak hakaretler eden, aşağılayan sonra da ben Atatürkçüyüm diye ortalıklarda dolanan Eda Ece, Disney'e iki kelam etmiş mi diye baktım. Ama bir de ne göreyim hiçbir şey yaz(a)mamış. Ne kadar güven verici bir sanatçı(!) değil mi?*Eda Ece vardı hani kendisini 'Ben Atatürkçüyüm memleketimi seviyorum' diyerek depremzedelere kullandığı ifadelerden sonra Atatürk maskesi giymişti. Disney için açıklama yaptı mı ? HAYIR. Çünkü bunlar bu memleketin değil dış ülkelerin sanatçısı bizim değil.