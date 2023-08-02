Borsa günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,89 puan ve yüzde 0,90 değer kazancıyla 7.232,40 puan oldu.Toplam işlem hacmi 59,17 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,63 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile sigorta oldu.Küresel piyasalarda, gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizliklerin güçlü kalmasıyla satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin iş gücü piyasalarına yönelik verileri yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor.Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.100 ve 7.000 seviyelerinin destek, 7.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.