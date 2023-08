Bodrum susuz kaldı: Muhtar tankerle su dağıtıyor

CHP belediyeciliğinin en korkunç örnekleri tatil beldelerinde yaşanıyor...Ufacık bir yağmurda sular altında kalan tatil merkezlerinin en büyük sorunlarından biri de su kesintileri...Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz aylarında çok sayıda mahallede suların kesik olması, vatandaşlara zor anlar yaşattı.Su kesintisi yaşanan bölgelerden biri olan Çırkan'da ise mahalle muhtarı Coşkun Ünlü, vatandaşların mağduriyetini gidermek için kendisine ait 28 tonluk tankerle cadde ve sokaklarda mahalleliye su dağıtmaya başladı.Kesintilerden dolayı mağdur olduklarını ve mahalleliye tankerle taşıdığı su ile yardımcı olmaya çalıştığını söyleyen Çırkan Mahallesi Muhtarı Coşkun Ünlü, "Bodrum genelinde bu problem var. Muğla Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili ciddi anlamda sıkıntımız var. Belde belediyelerin geri gelmesi gerekiyor. 56 muhtar var. Gelsinler; insanları dinlesinler, insanlar burada mağdur durumda. Yeter artık, çocuk oyuncağına çevirdiler. Mecburen insanlara su dağıtıyorum. İnsanların cenazesi var, hastası var; yardımcı oluyorum.Sağlık her şeyden önemlidir, her gün bu problem var. Bir gün bir sokakta, diğer gün başka bir sokakta var. Depolarda elektrik problemi var diyorlar. O zaman jeneratör kurun. Hangi devirde yaşıyoruz? Çözümü belediye bulmalı, vatandaş değil." dedi.Çocuğunun susuzluktan dolayı enfeksiyon kaptığını söyleyen mahalleliden hemşire Tuğçe Egem ise "Çocuğumu tedavi edemedim. Çünkü burada 15 gün susuz kaldım. Gören 'Depolarınız var, su doldurun' diyor. Gelmeyen suyla hangi depo dolacak? Köpeğim bile su tankerinden su içiyor. Böyle rezillik olur mu? Çocuğum enfeksiyon kaptı. Yardımcı olsunlar diye defalarca Muğla Su Kanalizasyon İdaresi'ne (MUSKİ) gittim. Evime tankerle su söylüyorum.Hangi çağda yaşıyoruz? Klozete damacanayla su döküyoruz. Böyle rezillik var mı? Resmen taş devrinde yaşıyoruz. Çocuklar sokakta oynayıp, eve geldiklerinde ellerini, yüzlerini yıkayacak su bulamıyor. Plajlardaki duş kabinlerinde banyo yaptığımı biliyorum. Bu sıcakta susuz kalıyoruz, terliyoruz." diye konuştu.Mahallede suların temmuz ayında sadece 1 günlüğüne geldiğini ve haftalardır kesik olduğunu belirten Cavit Baş da "Son 15 gündür su dahi yok. Pet şişelerle başka yerlerden su getiriyoruz. Evde şebeke suyumuz yok, bidonlarımız boş. Klima suyuyla çiçeklerimizi suluyoruz. Dışarıdan getirdiğimiz sulaklarla evin bulaşık ve temizlik ihtiyacını karşılıyoruz. Duş almak için; evinde su akan eşimizin, dostumuzun evine gidiyoruz. Yetkililere söylediğimiz zaman, 'ilgileneceğiz' diyorlar. Klima suyumuz olmasa çiçeklerimiz bile ölecek." dedi.MSKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum'u besleyen Geyik ve Mumcular barajlarındaki su seviyesinin yüzde 30'lara gerilediğini söyledi.Bodrum'da su temininin her geçen gün zorlaştığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "Mumcular Barajı'nın suyu, Karaova sulaması; Geyik Barajı'nın suyu ise Yeniköy Termik Santrali'nin soğutma suyu olarak kullanıyor. Bu barajlardan Bodrum'un mevcut tahsisatının dışında, ilave su tahsisatları yapılmazsa; zaten Bodrum, yılın büyük kısmında susuz kalacak durumda.Diğer taraftan sürekli patlayan iletim hattının su kayıplarını arttırması ve de yüksek sıcaklık ve artan turizm aktivitelerinin su ihtiyacını körüklemesi nedeniyle durum daha da kötüye gidiyor. Üzülerek söylemek gerekirse; Bodrum'un altyapısının iyileştirilmesi için halihazırda ciddi bir çalışma da görülmüyor.Bodrum'un tek altyapı sorunu, içme suyu temini ve kuraklık değil. Yağmur suyu, kanalizasyon, ulaşım, atık su arıtma ve deniz deşarjı bütün olarak değerlendirilmesi gereken altyapı sorunları ve çözümü yıllar alacak bir süreç." dedi.Bodrum'un birçok mahallesinde su kesintilerinin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Özçelik, "Akyarlar, Turgutreis, Bitez, Yakaköy, Çırkan gibi iletim hattının uzak veya yüksek kotlu noktalarında düşük basınç nedeniyle su kesintilileri sürekli hale geldi. Bodrum'da özelikle yaz aylarında havuz ve bahçe sulamaları için otellerin ve yüksek su ihtiyacı olan diğer yapıların tankerlerle su getirmesi artık olağan bir hal aldı.Ancak mahalle merkezlerinde, vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını karşılamak için traktör römorklarıyla mahalle meydanlarına muhtarlarca su taşınması kabul edilebilir değil ve de çok üzücü. Türkiye'nin en önemli deniz, güneş ve kültür turizm merkezinin, 2023 yılında böyle bir durum içerisinde kalması; Bodrum'un marka değeri için çok kötü.Çok geç olmadan Bodrum'un altyapısını en iyi hale getirmeliyiz. Sonrasında da umarım geleceğin dijital şehirleri hedefiyle Bodrum'un hak ettiği konuma getirebiliriz." diye konuştu.Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri ise konu ile ilgili açıklama yapmadı.