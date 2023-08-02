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Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın çıktı: Mahsur kalanlar sağ kurtarıldı

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi sağ olarak kurtarıldı...

Ekleme: 2.08.2023 - 11:25 Güncelleme: 2.08.2023 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın çıktı: Mahsur kalanlar sağ kurtarıldıBayrampaşa'da bir iş merkezinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi sağ olarak kurtarıldı

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın çıktı: Mahsur kalanlar sağ kurtarıldı


Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı.

4 İTFAİYECİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Bayrampaşa'da bir iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. Yangında müdahale eden 4 itfaiyeci dumandan etkilendi.

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın çıktı: Mahsur kalanlar sağ kurtarıldı
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