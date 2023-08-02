Başakşehir'de dumanların yükseldiği İETT otobüsü yolculuğa devam etti

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor...Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan İETT otobüsleri, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.Özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.Son olarak yaşanan olay ise şaşkına çevirdi.Olay, önceki gün akşam saatlerinde Başakşehir’de meydana geldi.Seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda dumanlar çıkmaya başladı.Dumanların yoğunluğunu gören vatandaşlar adeta hayrete düştü.Otobüsten çıkan dumanlar nedeniyle diğer araçlar otobüsün arkasında seyredemeyecek seviyeye geldi.Otobüsün içinde sürücü dışında başka vatandaşların olup olmadığı henüz bilinmezken, otobüsün yanından geçen vatandaşın, “Yanıyorsun Fuat Ağabey” yorumu akıllara Kemal Sunal’ı getirerek izleyenleri güldürdü.