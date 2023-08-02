Afrika’da savaş çanları! Batı’ya tehditler art arda geliyor: Macron’a sert uyarı

Tüm dünya Nijer'de yaşanan darbenin etkilerini konuşuyor. Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükûmetinin başına geçmişti.Fransız sömürgesi olan Nijer, askeri cuntanın başa geçmesiyle Fransa'ya yönelik uranyum ihracatı yasağı getirdi. Nijer'in kararının ardından diğer ülkeler de ihracat yasağına katıldı, yasaklanan ülkeler arasına ABD de katıldı. Nijerli göstericiler, 'Uranyum, elmas, altın, petrolümüz var ve köle gibi yaşıyoruz. Bizi güvende tutmak için Fransızlara ihtiyacımız yok' diye konuşurken ülkenin sayısız noktasında Fransa karşıtı eylemler de yaşanıyor.Başkent Niamey'de Fransa karşıtı gösteriler sürerken Rusya destekçilerinin de arttığı bildiriliyor. Zengin maden yataklarına sahip olması nedeniyle Fransa'dan ABD'ye, Çin'den Almanya'ya kadar birçok ülkenin ekonomik ve siyasi olarak gözünü diktiği Nijer'de başlayan Fransa karşıtı hareket büyüyor.Fransız ordusu Nijer'deki Fransız vatandaşlarını askeri uçaklar ile ülkeden tahliye ediyor. Yaklaşık 600 Fransız vatandaşının tahliye için başvurduğu ve tahliyelerin birkaç gün içinde tamamlanacağı belirtilirken Elysee Sarayı, Niamey Büyükelçiliğinin hedef alındığı gösterilere ilişkin, ülkesinin çıkarlarına veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya derhal ve sert şekilde karşılık vereceğini açıklamıştı.Fransa Genelkurmay Başkanlığı'ndan ise Ülkede bulunan bin 500 Fransız askeri ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, 'Fransız askerlerinin Nijer'den tahliye edilmesi/geri çekilmesi şu an için söz konusu değil.' ifadeleri kullanıldı.Sömürge karşıtı hareketin ve kendilerine uygulanan uranyum yasağının ardından ABD'den de açıklamalar geldi. ABD, Nijer'deki askeri darbenin arkasında Rusya'nın olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını bildirdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, güneydeki ülkelerin Rusya ile ortaklık etmelerinin çıkarlarına olmadığının farkına vardıklarını savunarak bu kapsamda Afrikalı liderlerin, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz tahıl girişiminden ayrılması kararının kurbanı olduklarını' fark ettikleri değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin Nijer'de terörle mücadele kapsamında 1000 kadar askeri olduğunu söyleyen Kirby, Amerikan askerlerinin diğer ülkelerin vatandaşlarını tahliye çabalarını desteklemek için kullanılması ya da Nijer içinde ya da yakınlarında ek kuvvet konuşlandırılmasıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.Afrika'daki sömürge ülkelerine karşı ayaklanan ülkelerden biri olan Burkina Faso'da da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Burkina Faso'nun geçici Devlet Başkanı İbrahim Traoré, Rusya dönüşü büyük bir coşkuyla karşılandı.İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesini isteyen Traore, ülkesinin Rusya'nın dostu olduğunu söyledi.Traore, Fransa'ya karşı da uyarıda bulundu. Yaptığı açıklamada, 'Sayın Macron, Nijer'e yapılacak herhangi bir askeri müdahale hepimize karşı bir savaş sayılacaktır. Bu bir uyarı değil, kendi gözlerinizle göreceğiniz bir eylemdir.' diyen Traore'nin açıklamaları gerilimi artırdı.Öte yandan Senegal'de de Fransız sömürgeciliğe karşı başlayan ayaklanma büyüyor. Senegal'de Fransız sömürgeciliğine karşı olmasıyla bilinen muhalif lider Ousmane Sonko'nun partisi PASTEF, Fransa yanlısı hükümet tarafından feshedildi.Başkenti Dakar'da göstericiler, Fransız himayesindeki hükümete karşı sokaklara dökülerek Fransız bayrağını yaktı. 'Fransa'dan bıktık' ve 'Defol Fransa!' sloganları atan göstericiler, Sonko'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu.ABD'nin ve Fransa'nın üslerinin bulunduğu Nijer'in Batı tarafından kolay kolay gözden çıkarılmayacağı bekleniyor. Batı'nın güç kullanma ihtimali şimdilik askıda gözükse de Macron ülkedeki Fransızlara ya da Fransa'nın çıkarlarına bir saldırının 'en sert şekilde' karşılık göreceğini söyledi.Öte yandan Nijer'in komşuları ve darbeler sonrasında cunta yönetiminde olan Burkina Faso ve Mali'nin ECOWACS'ın olası askeri müdahalesini, kendilerine karşı bir savaş ilanı sayacaklarını açıklamasının ardından Afrika'da daha büyük bir karışıklık olması da an meselesi olarak görülüyor.