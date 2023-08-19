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Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...

Türkiye'nin savunma alanındaki yerli ve milli hamleleri Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. NATO'nun en güçlü 2. ordusuna sahip Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki büyük ilerlemesi Yunanistan'da paniğe neden oluyor. Türk donanması ve hava kuvvetlerinin Yunanistan'ınkinden daha güçlü olduğu itiraf edilen haberlerin ardından Yunan Korgeneral Yannis Baltzois Yunan devlet televizyonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...
Ekleme: 19.08.2023 - 10:41 Güncelleme: 19.08.2023 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...
Türkiye ve Yunanistan arasında olumlu atmosfer sürse de Yunan basını Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bölgede bir çatışma çıkması durumunu değerlendirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Türk-Yunan donanma ve hava kuvvetlerini kıyaslayıp bir çatışma çıkması durumunda 'Türklerin galip geleceğini' yazmışlardı. Yunan devlet televizyonuna konuşan Yannis Baltzois, Türkiye'nin askeri üslerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...

Yunanistan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü başkanı korgeneral Yiannis Baltzois, Türkiye'nin askeri pozisyonu karşısında Yunanistan'ın ne yapması gerektiğini anlattı. Türkler eğer başarılı olursa 'En az bir asır daha Doğu Akdeniz'de ayağı olacağını' belirtti.

Libya'da Trablus yakınlarında Türkiye'nin bir askeri üssü olduğunu hatırlatan Baltzois, '99 yıılığına kiralanan Humus limanına askeri üs kuracaklar' ifadelerini kullandı. Böylece Türkiye'nin Yunanistan'ı askeri üsleri ile kuşatmış olacağını belirtirken bu durumdan endişe etmeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Kosova'da da askeri üssü olduğunu, Bosna ve Arnavutluk'ta hava ve deniz üsleri olduğunu ifade etti. Trablus, Katar, Somali, Azerbaycan gibi bölgelerde de askerlerin olduğunu belirtti.

Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...

Libya'da Türkiye'nin yeni üs kuracağı iddialarını da görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Baltzois, 'Türkleri Doğu Akdeniz'den kovmak mümkün değil' ifadelerini kullandı.

Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...

Türkiye'nin bir asır daha Doğu Akdeniz'de ayağı olacağını ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki gücünün İtalya ve Fransa'yı da rahatsız ettiğini ifade eden Baltzois, 'Riskleri görmek zorundayız. Geleceği görmek ve dikkatli olmak zorundayız' dedi.

Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...

Türkiye'nin İsrail ve Mısır ile ilişkilerini geliştirdiğine de dikkat çeken Baltzois,'Türklerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşma yönünde adımlar attığını gördük' diye ekledi.

Türkiye'nin Ukrayna'da İnsansız hava araçları için motor fabrikası açtığına da dikkat çekildi.





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Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...
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