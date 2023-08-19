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Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önümüzdeki dönemde izlenecek stratejinin ipuçlarını verdi. Yerlikaya, vali ve emniyet müdürlerine, “Hamsi değil, orkinoslarla uğraşın” dedi

Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
Ekleme: 19.08.2023 - 09:25 Güncelleme: 19.08.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önümüzdeki dönemde hangi konulara odaklanılacağını belirledi. 4 alanda suçlarla mücadeleye öncelik verilmesini isteyen Yerlikaya, vali ve emniyet müdürlerine, 'Hamsi değil, orkinoslarla uğraşın' dedi. Seçimler sonrasında İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Yerlikaya, hızlı bir çalışma temposuna girdi ve yeni dönemin suçlarla mücadele konseptine ilişkin hazırlık yaptı. Yerlikaya, kendisiyle görüşen AK Partili milletvekili ve yöneticilere önümüzdeki dönemde ağırlık vereceği konular ve projelerle ilgili bilgi de verdi.

4 ÖNCELİKLİ KONU
Yerlikaya'nın paylaştığı bilgiye göre önümüzdeki dönemde emniyet birimleri suçlarla mücadelede 4 konuya odaklanacak. Bunlar insan kaçakçılığı, kaçak göçmenler ile sığınmacılar, uyuşturucu baronları ve mafya tipi örgütlenmeler olarak sıralandı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirler ve Türkiye'nin bütün illerinde arka arkaya operasyonlar düzenlenmeye başladı.

Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’

'ÇETE BAŞLARINI YAKALAYIN'
Yerlikaya, emniyet müdürleri ve valiler ile yaptığı görüşmeler sınasında yeni suçla mücadele konseptinin nasıl olacağını da anlattı. Yerlikaya, torbacı ya da tetikçilerin yakalanmasının sorunu çözmediğini, esas hedefin örgütün başındaki kişiler olması gerektiğini belirtti. Yerlikaya'nın, 'Hamsilerle değil, orkinoslarla uğraşmanızı istiyorum. Kaçakları yakalamak da önemli ama asıl bunları yapan, organize eden çete başlarını yakalayın. Suçu ancak böyle engelleyebiliriz, kökünü kazıyabiliriz' mesajını verdi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Valilerin ve yöneticilerin performanslarını ölçmek için değerlendirme yapılacak. Halkla ilişkiler, kentin sorunlarını çözüm kabiliyeti ve belirlenen önceliklerin yerine getirmesi konularında başarı ve kabiliyetlere bakılacak. Bu uygulamanın hem yöneticilerin halkla daha sık bir araya gelmesini ve yörenin sorunlarını çözmesini hem de suçla daha etkin mücadeleyi sağlayacağı belirtiliyor.

EDİRNE'DE 29 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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