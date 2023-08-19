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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı

Seçim hezimeti sonrası CHP'de koltuk savaşı sürerken, 26 ilde yapılan bir anketin sonucu dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'na savaş açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'koltuğu bırak' dediği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fark yedi. Fondaş medyada sık sık ismi dillendirilen ABB Başkanı Mansur Yavaş da, Kılıçdaroğlu'nun yarısı kadar destek göremedi. Öte yandan anketin zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yer alırken, son sırasında ise 'Bir selam versem Anadolu kıyama kalkar' diyen Ahmet Davutoğlu yer aldı.

Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı
Ekleme: 19.08.2023 - 13:14 Güncelleme: 19.08.2023 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı mayıs ayında yapılan seçimlerden zaferle ayrılarak halkın teveccühünü bir kez daha kazandı. Cumhur'un zaferi sonrası Millet İttifakı dağıldı, 6'lı masadaki partiler iç karışıklığa düştü. Özellikle Başkan Erdoğan'dan fark yiyen Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinde en yakınındaki Özgür Özel, Engin Altay gibi isimler bile bayrak açtı. Kılıçdaroğlu'na ilk darbe ise beklendiği gibi 'Oğlum' dediği Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. Ancak stratejik hamleler ile değişim grubunun heyecanını kısa sürede savuşturan Kılıçdaroğlu, koltuğunu korumak için kendine beklenen alanı açtı. Muhalefette çatırdamalar sürerken Asal Araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket dikkat çekti. 26 ilde 2 bin 520 kişiye, 'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' diye soruldu. Sonuçlar, İmamoğlu ve Yavaş'ı hüsrana uğratacak cinsten...

Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı

ZİRVE YİNE BAŞKAN ERDOĞAN'IN

Vatandaşlar, 'En beğendiğini siyasetçi kim?' sorusuna yıllardır olduğu gibi yine Başkan Erdoğan yanıtını verdi. Erdoğan, yüzde 35,3 ile listenin başında yer alırken, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 kattan fazla fark attı.

Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ŞOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taban tarafından istenmediği, Ekrem İmamoğlu'nun tabanın tercihi olduğu iddiaları da anket sonucu ile çökmüş gibi görünüyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en fazla beğenilen siyasetçi olarak listede yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun oranı yüzde 16,8.

Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı

Kılıçdaroğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Yavaş Kılıçdaroğlu'nun yarısı kadar destek görerek yüzde 7,9 beğeniye sahip oldu.

Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı

CHP'nin yeni Genel Başkanı olması gerektiği söylenen Ekrem İmamoğlu'na ise verilen destek yüzde 5,6. İmamoğlu, en beğenilen siyasetçiler listesinde ancak 4'üncü olabildi.

Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı

'BİR SELAMIM İLE ANADOLU'YU KIYAMA KALDIRIRIM' DİYEN AHMET DAVUTOĞLU SON SIRADA

Listenin en son sırasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yer aldı. Davutoğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın toplam beğeni oranı ise 0,9 olarak kayıtlara geçti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ismini veren vatandaşların oranı ise yüzde 4.3'te kaldı.
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Seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a şok! Kemal Kılıçdaroğlu birini 2'ye diğerini 3'e katladı
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