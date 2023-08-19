Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu: Özel mülkü değil!

CHP'de seçimlerin ardından değişim sancısı yaşandı. Genel Başkanlık koltuğu için darbe toplantıları yapan, Türkiye turuna bile çıkan Ekrem İmamoğlu geri adım attı. Bu kez CHP Grup Başkanı Özgür Özel ön plana çıktı. "Her göreve hazırım" mesajı yolladı. Ancak parti yine karıştı… Bazı milletvekilleri Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı. Özel'in ekibi ise oldukça sert bir açıklama yaptı: O makam, Genel Başkanın özel mülkü değil!

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, seçimden zaferle çıktı. Ancak 8'li koalisyon, bir kez daha hüsranı yaşadı.Ağır yenilgi alan ve oyları büyük oranda düşen 8'li koalisyon üyeleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Hem seçmenden hem de partiden istifa çağrılarının yükselmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu köşeye sıkıştı…Her fırsatta 'yenilmedik' imajı çizmeye çalışsa da tepkileri azaltamadı. CHP içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' hareketi hız kazandı. Partililer 'Artık gitmeli' diyerek Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı.O isimler arasında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de vardı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun veda konuşmasında gözyaşlarına boğulan, ancak seçimlerden sonra Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı değişim hareketine destek veren Özgür Özel, 'Ne görev verilirse yapmaya hazırım' ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı darbe toplantısına bile katıldı…Değişim rüzgarlarının estiği CHP'de Ekrem İmamoğlu geri adım atarak İBB Başkanlığı adaylığını açıklarken Özgür Özel ön plana çıktı. CHP Genel Başkanlığı konusunda kararlı olduğunu vurguladı.Ancak bu durum CHP içerisinde huzursuzluk yarattı. Bazı milletvekilleri, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalarak 'Özgür Özel görevi bırakmalı' ifadesini kullandı.CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Şaban Sevinç ise artık Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşana koltuk kavgası hakkında ilginç bir kulis bilgisi paylaştı.Özgür Özel'in istifası hakkında konuşan Şaban Sevinç, önemli açıklamalar yaptı.'Özgür Özel'in ekibini aradım. Grup başkanlığını bırakacak mı diye sordum. Ekibi, 'Grup başkanlığından ayrılmayacak, düşürebilirlerse düşürsünler. CHP Grup Başkanlığı, Genel Başkanın özel mülkü değil' dedi. Özel istifa etmeyecek' ifadesini kullandı.Özel'in ekibinden gelen bu sözler Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuma olarak yorumlandı…