  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz

MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz
Ekleme: 19.08.2023 - 09:42 Güncelleme: 19.08.2023 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz
PKK'ya 2016'da katılan Vejin Jiyan Kod Hicran İcuz aldığı ideolojik ve silahlı eğitimin ardından 2018'de Suriye'de örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularından oldu. Suriye'deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan Vejin Jiyan Kod Hicran İcuz, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde görev aldı. Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasındaydı. İcuz örgüt içerisinde silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin de sorumlusu olarak yer aldı.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz

BAŞARILI OPERSYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörün her türüne ve Türkiye'ye yönelen her türlü tehdide karşı amansız mücadele veren Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonları nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanları nadir olarak terk etti. MİT, İcuz'un Suriye Kamışlı'da bulunduğu bilgisine ulaşmasının ardından etkisiz hale getirilmesine yönelik detaylı ve hassas bir planlama yaptı. Örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı ve suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz'un faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alan MİT, operasyon kararı aldı. Hazırlıklarını tamamlayan MİT, Suriye Haseke'de İcuz'u, düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

ÖRGÜT KAYNAKLARINDA KAZA SONUCU ÖLDÜ ALGISI

Öte yandan MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri, örgüt tabanının moral ve motivasyonunu yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen Vejin Jiyan Kod Hicran İcuz'un ölümü üzerine PKK medyasında yer alan haberlerde, İcuz'un kaza sonucu öldüğü iddia edildi. Güvenlik kaynakları İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin İcuz'un örgütsel konumunun önemini gösterdiğini belirtti.


İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu’na meydan okudu: Özel mülkü değil!
Yunan korgeneral açık açık itiraf etti: Türkleri yenmek mümkün değil...
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Hicran İcuz etkisiz
Yerlikaya’dan vali ve emniyet müdürlerine talimat: ‘Orkinoslarla uğraşın’
CHP'li Eren Erdem de soluğu Merdan Yanardağ'ın yanında aldı!
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
BM Barış Gücü'nden Pile – Yiğitler yolu yapımına skandal müdahale: KKTC'den net mesaj! Geri dönüş yok
Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı
Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”
Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiasının asılsız olduğu ortaya çıktı
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Kacır Togg teknoloji üssünde! Yüzde 90 oranına çıktı! '2024'te 2,5 katına çıkacak'
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
TSK'nın ilk kadın amiral Gökçen Fırat'a NATO'dan tebrik: Kritik öneme sahip...
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Şanlıurfa'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olay: Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı

Şanlıurfa'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olay: Kuduz hastası hastaneden kaçtı, vatandaşlar paniğe kapıldı