‘Kılıçdaroğlu’na destek bir işçiyi işinden etti' iddiası! CHP’li Belediye Başkanı Kesimoğlu’na tepki

CHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği gerekçesiyle bir işçiyi işten çıkardığı haberi sosyal medyada gündem oldu. X platformunda saatlerce gündemde kalan Kesimoğlu’na vatandaşlar, “Kesimoğlu artık yeter!” diye tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'te @kemalcicek06 adlı kullanıcı, Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun bir belediye personelini CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu desteklediği gerekçesiyle işten çıkardığını iddia etti.İddialar doğrultusunda X kullanıcıları, “#KesimogluArtikYeter” hashtagi adı altında Belediye Başkanı Kesimoğlu'na tepki gösterdi. Tepkilerin yoğunluğu sebebiyle hashtag 6 saat boyunca X gündemine oturdu.Kesimoğlu, daha önce de medyaya yansıyan haberlerde, yurt dışına en çok çıkan belediye başkanı olarak gündeme gelmişti. Görev süresinin 274 gününü yurt dışında geçiren Kesimoğlu'na yurttaşlar yurt dışı gezilerinde olmasına tepki gösterdikleri de yerel basına yansımıştı.