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Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!

RAP müzik yapan Heijan olarak tanınan Doğan Tarda, BIG olarak tanınan Samet Işık, ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu organize suç örgütleri için şarkı yaptıkları, kliplerinde silah gösterdikleri, suç ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan rapçiler adliyeye sevk edildi. Muti ise aranıyor.

Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!
Ekleme: 19.08.2023 - 12:52 Güncelleme: 19.08.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı Doğan Tarda, BIG olarak bilinen Samet Işık ile CAC lakaplı Şahan Terzioğlu sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi.

Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!

Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya 'suç ve suçluyu övme' gerekçesiyle operasyon düzenledi.

Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!

Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muti olarak tanınan Mücahit Doğan'ın ise arandığı öğrenildi.

Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!

Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!

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Heijan, BIG ve CAC adliyeye sevk edildi! Muti aranıyor! Rapçilere şok operasyon!
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