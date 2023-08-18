Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”

Haberde, her ne kadar Yunanistan'ın en iyi hava kuvvetlerine sahip olduğunu iddia edilse de Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunuldu.Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik stratejik noktalara sahip olduğu yazıldı. Hava Kuvvetlerine ait üslerin konumlarından duydukları rahatsızlığı dile getiren gazete, 'Mavi Vatan' anlayışına da dikkat çekti.Türkiye'nin askeri sanayide, gerek radar seviyesi gerek uzun menzilli füze sistemleri ile ciddi bir ilerleme kaydettiği yazıldı. Türk savunma sanayiinde Ege Denizi'nin de ötesinde görevler için tasarlanmış silahlarının olduğu belirtildi.Türkiye'nin savaş uçaklarının havada yakıt ikmali yapabilme yeteneğine sahip olduğu bu nedenle üslere inme zorunluluğu olmadığı hatırlatıldı. Bunun da Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik bir saldırı ihtimalinde elini güçlendireceği ifade edildi.Yunanistan'a 'Türklerin hava ve deniz üstünlüğü bir kriz durumunda hava kuvvetlerinin önceden mevcudiyetini zorunlu kılıyor' ifadeleri ile çağrıda bulunulan haberde, Yunanistan'ın her halükarda Kıbrıs'ta savaş uçağı bulundurması gerektiği yazıldı.Türkiye ile olası bir çatışma durumunda yine Avrupa'ya sığınmaları gerektiği iddia edilirken Türkiye'ye ciddi yaptırımların uygulanması gerektiği yazıldı. ' 'Eğer bu olmazsa Türkler galip gelecek' ifadeleri kullanıldı.