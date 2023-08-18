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Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”

Yunan basını, Türkiye'nin son yıllarda askeri ve küresel siyaset çerçevesinde edindiği güçten duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiriyor. Türkiye'nin hava gücünü mercek altına alan Yunan gazete, Ege Denizi'nde tehdit altında oldukları iddia ederken çarpıcı bir itirafta bulunuldu.

Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”
Ekleme: 18.08.2023 - 15:57 Güncelleme: 18.08.2023 - 16:17 / Editör: Ozge Selin
Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”
Haberde, her ne kadar Yunanistan'ın en iyi hava kuvvetlerine sahip olduğunu iddia edilse de Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulunuldu.

'STRATEJİK NOKTALARDA ÜSLERİ VAR'
Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik stratejik noktalara sahip olduğu yazıldı. Hava Kuvvetlerine ait üslerin konumlarından duydukları rahatsızlığı dile getiren gazete, 'Mavi Vatan' anlayışına da dikkat çekti.

'CİDDİ BİR İLERLEME KAYDETTİLER'
Türkiye'nin askeri sanayide, gerek radar seviyesi gerek uzun menzilli füze sistemleri ile ciddi bir ilerleme kaydettiği yazıldı. Türk savunma sanayiinde Ege Denizi'nin de ötesinde görevler için tasarlanmış silahlarının olduğu belirtildi.

Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”

'ZAMAN KAZANIYORLAR'
Türkiye'nin savaş uçaklarının havada yakıt ikmali yapabilme yeteneğine sahip olduğu bu nedenle üslere inme zorunluluğu olmadığı hatırlatıldı. Bunun da Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik bir saldırı ihtimalinde elini güçlendireceği ifade edildi.

Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”

YUNANİSTAN'A ÇAĞRI
Yunanistan'a 'Türklerin hava ve deniz üstünlüğü bir kriz durumunda hava kuvvetlerinin önceden mevcudiyetini zorunlu kılıyor' ifadeleri ile çağrıda bulunulan haberde, Yunanistan'ın her halükarda Kıbrıs'ta savaş uçağı bulundurması gerektiği yazıldı.

Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”

TÜRKLER GALİP GELECEK
Türkiye ile olası bir çatışma durumunda yine Avrupa'ya sığınmaları gerektiği iddia edilirken Türkiye'ye ciddi yaptırımların uygulanması gerektiği yazıldı. ' 'Eğer bu olmazsa Türkler galip gelecek' ifadeleri kullanıldı.
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Yunan basınında Türk hava gücü paniği! Çarpıcı itiraflar: “Türkler galip gelecek...”
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