  • USD: 27,07 - 27,12
  • EURO: 29,46 - 29,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini feshetmesiyle gün yüzüne çıkan fondaş medyanın para desteği gündemdeki yerini korurken, CHP’ye yakınlığı ile bilinen Yılmaz Özdil; “Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP’li belediye başkanları, kiralık gazetecilere para ödemeye başladı, sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

Ekleme: 18.08.2023 - 13:27 Güncelleme: 18.08.2023 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı isyan bayrağı açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı gerekçesiyle Halk TV ile olan sözleşmesini feshetmesiyle gün yüzüne çıkan fondaş medyanın para desteği gündemdeki yerini koruyor.

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...


YILMAZ ÖZDİL'DEN ÇARPICI İDDİA

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Yılmaz Özdil; 'Yerel seçimde yeniden aday olmak isteyen bazı CHP'li belediye başkanları, kiralık gazetecilere para ödemeye başladı, sıra aday adaylarının gazeteci kiralamasına geldi' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini de ateşledi.

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ SONRASI 'FONDAŞ' MEDYADA PANİK BAŞLADI!

14-28 Mayıs seçimlerinde alınan ağır yenilginin ardından 'değişim' tartışmalarının başladığı CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisini eleştiren gazeteciler hakkında, 'Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum' ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından 'Fondaş' medyada panik havası oluştu. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz, Fatih Portakal ve Yılmaz Özdil başta olmak üzere birçok isim Kılıçdaroğlu'na 'Bu isimleri açıklayın' çağrısında bulundu

Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...

'KİMİN NEREDEN NE KADAR MAAŞ ALDIĞINI İYİ BİLİYORUM'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu toplantıda, partisindeki isimlerin köşe yazarlarını satın aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, 'Bizim parti içinde konuştuğumuz şeylerin bir kısmı tabi ki aramızda kalmalıdır. Ama köşe yazarları üzerinden parti içi meseleler tartıştırılıyor. Ben kimin nereden ne kadar maaş aldığını iyi biliyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

Fondaş Halk Tv'nin musluğu kesilmişti..

CHP, kendi fonladığı Halk Tv ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurmuştu. CHP'deki koltuk savaşında, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir yayın politikası izlemişti...
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Kacır Togg teknoloji üssünde! Yüzde 90 oranına çıktı! '2024'te 2,5 katına çıkacak'
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
TSK'nın ilk kadın amiral Gökçen Fırat'a NATO'dan tebrik: Kritik öneme sahip...
Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
CHP'li belediye demek zulüm demek! Hakan Han Özcan ortaya çıkardı, halk ekmek satış fiyatları...
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Büyük İstanbul Otogarı'nda ürküten manzara
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Almanya'da Frankfurt Havalimanı göle döndü
Milyonlara yeni zam! Hükümet teklifini veriyor: Memur, emekli zammı ne kadar olacak?
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı