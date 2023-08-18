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Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Artık WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafların görüntü kaliteleri seçilebilecek. Böylelikle görüntüde herhangi bir kalite kaybı yaşanmayacak.

Ekleme: 18.08.2023 - 13:16 Güncelleme: 18.08.2023 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı
WhatsApp, şüphesiz dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Mesajlaşmanın ötesinde uygulama; fotoğraf, video ve çıkartma göndermek için de sıkça kullanılıyor.

WhatsApp'ta gönderdiğiniz fotoğrafın kalitesi sık sık sıkıştırılıyor. Bu nedenle gönderdiğiniz fotoğraflar, orijinal kalitede karşı tarafa ulaşmıyor.

Uygulama, daha hızlı dosya aktarımları için görüntü kalitesini varsayılan olarak yaklaşık yüzde 70 oranında düşürür.

WhatsApp'a HD fotoğraf gönderme özelliği geldi
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden Meta kanalında bir duyuru yayınladı.

Bu duyuruya göre artık WhatsApp üzerinden gönderilen fotoğrafların görüntü kaliteleri seçilebilecek. Böylelikle görüntüde herhangi bir kalite kaybı yaşanmayacak.

WhatsApp'in son sürümüne sahip olan herkes bu özellikten faydalanabilecek.

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

WhatsApp'ta fotoğraf göndermeye çalışırken, ekranın üst kısmında yeni bir 'HD' seçeneği yer alacak. Buna dokunan kullanıcılar, fotoğrafın standart kalitede mi yoksa HD kalitede mi gönderileceğini seçecek.

HD kalitede gönderilen fotoğraflar, sohbet ekranında HD kalitede olduğunu gösteren bir etikete sahip olacak. Yeni özelliğin kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı


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