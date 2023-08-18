Tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına aktarılıyor

Tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalar desteklenmeye devam ediyor,Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın aktarımına göre 300 milyon 778 bin TL tarımsal destekleme ödemesi çiftçileri bugün hesaplarına yatırıldı.Bakan Yumaklı, yaptığı paylaşımda "Hayırlı ve bereketli olsun." diyerek, ödemeye dair ayrıntıları belirterek şu ifadeleri kullandı:300 milyon 778 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin bugün hesaplarına aktardık.