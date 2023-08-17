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Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret

TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanmıştı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gelerek Yanardağ'a ziyaret gerçekleştirdi. Daha önce de CHP heyeti Yanardağ'ı ziyaret ederek terörü öven skandal sözlere sahip çıkmıştı.

Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
Ekleme: 17.08.2023 - 22:36 Güncelleme: 18.08.2023 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
Yaklaşan yerel seçimler öncesi İzmirlilerin sorunlarını bir kenera bırakan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a gelerek teröristbaşını öven sözleri nedeniyle tuutklu bulunan Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAZANACAK, ADALET GECİKMEYECEK'

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer, 'Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay'ı Silivri'de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek.' dedi.

BEBEK KATİLİNİ ÖVMÜŞTÜ: SON DERECE ZEKİ BİRİSİ

CHP'nin fonladığı Tele 1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda skandal açıklamalarda bulunmuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan eden Yanardağ, bebek katiline övgüler düzmüştü.

Yanardağ, tepki çeken açıklamasında, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

'Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir'

TUTUKLANMIŞTI

TELE1'deki canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.'İroni yaptım' diyen Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

CHP HEYETİ ZİYARET ETMİŞTİ

CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti.
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
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