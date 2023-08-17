Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret

Yaklaşan yerel seçimler öncesi İzmirlilerin sorunlarını bir kenera bırakan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'a gelerek teröristbaşını öven sözleri nedeniyle tuutklu bulunan Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soyer, 'Bugün, Merdan Yanardağ, Barış Pehlivan ve Can Atalay'ı Silivri'de ziyaret ettim. Dilerim, demokrasi ve hukukun üstünlüğü kazanacak, adalet gecikmeyecek.' dedi.CHP'nin fonladığı Tele 1'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz aylarda skandal açıklamalarda bulunmuştu. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı 'filozof' ilan eden Yanardağ, bebek katiline övgüler düzmüştü.Yanardağ, tepki çeken açıklamasında, teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:'Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir'TELE1'deki canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Yanardağ hakkında 'Suçu ve Suçluyu Övme' ve 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.'İroni yaptım' diyen Yanardağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.CHP ise bebek katilini öven Merdan Yanardağ'a sahip çıkmıştı. CHP milletvekilleri Evrim Karakoz, Mustafa Sarıgül, Utku Çakırözer, Enis Berberoğlu ve Yüksel Mansur Kılıç'tan oluşan heyet, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti.