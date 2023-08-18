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Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi

Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk, Türk İHA ve SİHA’larını övgüyle anlatarak "İnsansız hava araçları asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı" ifadelerini kullandı.

Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi
Ekleme: 18.08.2023 - 16:26 Güncelleme: 18.08.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi
Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) dünya gündeminde yer kaplamaya devam ediyor.

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan Türk İHA ve SİHA’ları bu sefer Japon basının gündeminde.

Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Türk, İHA ve SİHA'ları analiz eden bir yazı yayınladı.

"Asimetrik savaşta değerli olduğunu kanıtladı"
"Türk drone üreticisi Baykar, küresel nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor" başlığı ile yayınlanan haberde, "İstanbul'da yapılan insansız hava araçları 'asimetrik savaş'ta değerli olduğunu kanıtladı" ifadeleri kullanıldı:

Azerbaycan, Libya, Suriye ve Ukrayna savaşlarındaki önemine değinildi
Şirketin Ukrayna savaşı sırasında dünyanın tartışmasız en ünlü silahlı insansız hava aracı üreticisi haline geldiğini yazan Japon gazete şu değerlendirmede bulundu:

TB2, savaş alanını kasıp kavurdu ve tank üstüne tank imha ederek Rusya'nın Kiev'e yürüyüşünü durdurmada çok önemliydi.

Daha önce insansız hava araçları, Azerbaycan, Libya ve Suriye'yi içeren savaşların sonuçlarını değiştirmeye yardımcı oldu.

Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi

İhracat rakamlarına da değinildi
Bunun TB2'ye yönelik küresel bir talep oluşturduğu belirtilen yazıda, Baykar'ın ihracatı rakamlarına dikkat çekti.

Haberde "2018'den bu yana Baykar, insansız hava araçları için en az 30 ülke ile sözleşme imzaladı. Geçen yıl Baykar, gelirinin %99'undan fazlasını oluşturan 1,1 milyar doları aşkın ihracat açıkladı" ifadelerine yer verildi.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 Silahlı Taktik İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahiptir.

300.000 saatten fazla uçan TB2, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılmaktadır. Şu anda Türkiye ile beraber ihraç edildiği Katar, Ukrayna ve Azerbaycan'da toplam 160 adet Bayraktar S/İHA Platformu görev yapmaktadır.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır. Bayraktar TB2 bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşımaktadır.

Temel uçuş performansı
18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği25.000 Feet Maksimum İrtifa

Gelişmiş özellikleri
Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
Japon basınından Türk İHA ve SİHA'larına övgü: Asimetrik savaşta en iyisi
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