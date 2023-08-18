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İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı KErim'e yönelik saldırıların arkası kesildiyor. İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi. Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kur'an-ı Kerim'e, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Momika, Zırhlı polis aracıyla olay yerinden ayrıldı

İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı
Ekleme: 18.08.2023 - 16:30 Güncelleme: 18.08.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı
İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağıyla ayaklarını sildi.

İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önüne geniş polis koruması eşliğinde gelen Momika, çevredekilerin tepkisine rağmen Kur'an-ı Kerim'in üzerine bastı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin fotoğrafı ve İran bayrağına ayaklarını silen Momika, daha sonra Kur'an-ı Kerim'i, Reisi'nin fotoğrafını, İran ve Irak bayraklarını ateşe verdi. Momika'ya, Salwan Najem isimli bir Irak vatandaşı yardım etti.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Göstericilerin arasında bulunan bir kadın ise Momika'nın yaktığı Kur'an-ı Kerim'e, yangın söndürücü tüple müdahale etti. Ortalığı sis kaplarken polis, kadını etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Eylem sonrası olay yerinden zırhlı polis aracıyla ayrılan Momika ve Najem'e, 10'u zırhlı olmak üzere 20 polis aracı ve yaklaşık 100 polis eşlik etti.

İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı
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İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı: Bir kadın yangın södürücü tüple engel olmaya çalıştı
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