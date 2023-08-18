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İstanbul'da terör operasyonu: 4 terörist tutuklandı

İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında sorguya alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ekleme: 18.08.2023 - 17:01 Güncelleme: 18.08.2023 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da terör operasyonu: 4 terörist tutuklandı
İstanbul'da İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teröre yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bölücü terör örgütü üyesi 7 teröristin polisteki sorgusu bugün tamamlandı.

İstanbul'da farklı adreslerde yakalanan tamamı Suriye uyruklu 7 örgüt üyesi, sabah saatlerinde emniyetten adliyeye sevk edildi.

4 terörist tutuklandı

Adli makamlara çıkarılan 3 PYD/YPG'li “Adli Kontrol” şartı ile serbest bırakılırken, Halep nüfusuna kayıtlı 1993 doğumlu Ahmet Admi adlı YPG'li ile yine ülkenin kuzeyindeki Haseki iline bağlı Resulayn nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki Mustafa Mulla Sadun isimli örgüt mensubunun da aralarında bulunduğu 4 terörist tutuklandı.

Suriyede yakalanan örgüt üyelerinden ele geçirilen belgelerden yola çıkıldı

Suriye'nin Resulayn bölgesinde TSK unsurları tarafından yürütülen sınır ötesi operasyonlarda örgüt üyelerinin üzerlerinden çıkan dijital materyallerde bugün tutuklanan teröristlere ait bilgi ve belgelere ulaşılmış, o fotoğraf ve belgelerden yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri, tamamı Suriye uyruklu 7 kişiyi 15 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda ‘şüpheli' sıfatıyla gözaltına almıştı.
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