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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC gibi dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olan ve selefilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekleme: 18.08.2023 - 10:14 Güncelleme: 18.08.2023 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ, HTŞ/FEC/ENC dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Çalışmalar sonucunda bu tür örgütlerle birlikte hareket edip, selefilik çalışmaları içerisinde yer alan ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen kişiler belirlendi. Ekipler çalışmalarının devamında şüphelinin yakalanması için tespit ettikleri adresleri operasyon düzenledi. Operasyonda dört şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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