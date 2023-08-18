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Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Instagram popüler özelliği notlara farklı bir boyut kazandırıyor. Şarkıların da paylaşıldığı notlar özelliğinde artık sesli notlar da paylaşılabilecek.

Ekleme: 18.08.2023 - 14:47 Güncelleme: 18.08.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!
Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla notlar özelliğine yenilikler ekliyor.

Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve kullanıcılara müzik ve kısa not paylaşımı olanağı sunan bu özellik artık sesli notlar oluşturma yeteneğiyle güncellenecek.

Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

SESLİ NOTLAR İLETİŞİME ANLAM KATACAK
Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin Instagram kanalında yaptığı açıklamaya göre, arkadaşlar arasındaki iletişimi daha kişisel ve anlamlı hale getirecek bu yeni sesli notlar özelliği üzerinde çalışmalar sürüyor.

Instagram'ın hızla büyüyen kullanıcı tabanına hitap eden bu güncelleme platformun iletişim deneyimini daha da zenginleştirmesi anlamına geliyor. Kullanıcılar sesli notlarla birlikte şarkıları da paylaşarak iletişimlerini daha özgün ve kişisel bir şekilde şekillendirebilecekler.

Bu gelişme sosyal medya dünyasında yeni bir dönemin de habercisi olarak öne çıkıyor.
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