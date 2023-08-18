Instagram'dan sürpriz bir hamle: O özellik artık sesli olacak!

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmek amacıyla notlar özelliğine yenilikler ekliyor.Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve kullanıcılara müzik ve kısa not paylaşımı olanağı sunan bu özellik artık sesli notlar oluşturma yeteneğiyle güncellenecek.Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin Instagram kanalında yaptığı açıklamaya göre, arkadaşlar arasındaki iletişimi daha kişisel ve anlamlı hale getirecek bu yeni sesli notlar özelliği üzerinde çalışmalar sürüyor.Instagram'ın hızla büyüyen kullanıcı tabanına hitap eden bu güncelleme platformun iletişim deneyimini daha da zenginleştirmesi anlamına geliyor. Kullanıcılar sesli notlarla birlikte şarkıları da paylaşarak iletişimlerini daha özgün ve kişisel bir şekilde şekillendirebilecekler.Bu gelişme sosyal medya dünyasında yeni bir dönemin de habercisi olarak öne çıkıyor.