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Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de gıda üretimi yapan işadamı, mal sahiplerinin 27 bin liralık kirayı 100 bin liraya çıkarması üzerine anlaşmazlığa düştü. Fahiş kira artışını kabul etmeyen işadamı hayatının şokunu yaşadı. Fabrikanın kilitlerini değiştiren mal sahipleri, işadamının fabrikaya girişini engellemek için de kapıya bekçi koydu.

Ekleme: 18.08.2023 - 11:14 Güncelleme: 18.08.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı
Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İsveç marka yemek sosunu, İsveç Sarayı'nda düzenlenen davetle tanıtarak adını duyuran işadamı Hacı Mikael Uçar (41) dondurulmuş gıda üretimi yaptığı İzmir'de büyük bir şok yaşadı.

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Torbalı ilçesindeki fabrikayı 2020'de kiralayan ve 2025 yılına kadar kira sözleşmesi olan işadamı, mülk sahibinin kirayı 27 bin liradan 100 bin liraya çıkarması nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.

İddiaya göre, mülk sahibi Metin-Engin Karadağ kardeşler fabrikanın kilitlerini değiştirip girişe de bekçi koyarak Uçar'ın fabrikaya girişini engelledi. Gıda fabrikasındaki üretim dururken, işadamı Uçar da savcılığa giderek şikâyette bulundu.

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Ayrıca Karadağ kardeşler, Uçar'a ait demirbaşlarla birlikte fabrikayı 220 bin liraya kiraya vermek için internet üzerinden ilana çıktı.


Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Uzun yıllar İsveç'te çalıştıktan sonra 10 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Hacı Mikael Uçar (41), 3 yıl önce Torbalı ilçesindeki boş fabrikayı kiraladı.

Fabrikada 3 milyon liralık tadilat yapan Uçar, burada şoklanmış gıda üretimi yapmaya başladı. Fabrikada 20 kişiye istihdam sağlayan Uçar, her yıl devletin belirlemiş olduğu artış oranına göre kirayı artırdı.

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Yasal kira artış oranını kabul etmeyen mülk sahibi Metin-Engin Karadağ kardeşler, 27 bin lira olan kirayı 100 bin liraya çıkarmak istedi. Ancak Uçar bunu kabul etmedi. İddiaya göre Uçar'dan fabrikayı tahliye etmesi istendi ve tehdit edildi.

Mülk sahibi Engin Karadağ 3 Temmuz'da Uçar'a gönderdiği mesajda, 'Mikael ya adam gibi paramı gönder ya da anahtarları teslim et.

Ama ikisini de yapmıyorsan söyle bileyim' dedi. Uçar ise mesajlara cevap vermedi. 9 Ağustos'ta fabrikaya giden Uçar büyük şok yaşadı. Kendisine ait reklam tabelalarının dışarı atıldığını gördü. Fabrikanın giriş kapılarının kilitleri değiştirildiği için Uçar fabrikaya da giremedi.

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Üretim ve sevkiyatlar durunca ekonomik olarak büyük zarara uğradı. Fabrikanın girişine bekçi yerleştirildi. Uçar'ın 3.5 milyon lira değerindeki demirbaşları ve yaklaşık 200 bin lira nakit parası da içeride kaldı.

Fabrikada bulunan 1 milyon lira değerindeki hammadde ile üretilmiş gıda ürünleri bulunurken, Uçar ürün bekleyen müşterilerine de hiçbir şey gönderemedi.

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

İşadamı Uçar, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek 'işyeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hakaret, tehdit ve yağma' suçlarından şikâyette bulundu.

220 BİN LİRAYA KİRALIK
2025'e kadar kira sözleşmesi olduğunu, haksız şekilde kapı dışarı edildiğini belirten Uçar, fabrikanın kendine ait demirbaşlarla bir internet sitesi üzerinden 220 bin liraya kiraya çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

'7 MİLYONLUK ZARARIM VAR'
İsveç doğumlu Mikael Uçar adını Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İsveç marka yemek sosunu, İsveç Sarayı'nda düzenlenen lansman davetiyle tanıtarak duyurmuştu.

Sabah'ın haberi göre Uçar, 'Tersine göç ile Türkiye'ye geldim, ülkeme katkı sağlamak istedim. Adeta atıl vaziyetteki fabrikayı Avrupa standartlarına uygun hale getirdim.

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Soğuk hava deposunda 1 milyon lira değerinde dondurulmuş gıda ve hammaddelerim var. Fabrikadaki köpeğim ne hikmetse mülk sahiplerinin el koyduğu gün aracın çarpması sonucu öldü. Yaklaşık 7 milyonluk zararım var. Can güvenliğim yok' dedi.




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