Edirne'de göçmen operasyonu! 29 düzensiz göçmen yakalandı

Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor...Güvenlik güçleri, yasa dışı yollara ülkemize sızan göçmenleri tek tek yakalıyor. Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.Bu kapsamda yeni operasyonun adresi Edirne oldu.Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu.Araçlarda yapılan aramada, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.