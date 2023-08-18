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Edirne'de göçmen operasyonu! 29 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke huzur ve güveninin korunmasına karşı başlatılan operasyonlarda Edirne'de durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalanırken 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

Ekleme: 18.08.2023 - 15:48 Güncelleme: 18.08.2023 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Edirne'de göçmen operasyonu! 29 düzensiz göçmen yakalandı
Yurt genelinde kaçak göçmenlerle mücadele devam ediyor...

Güvenlik güçleri, yasa dışı yollara ülkemize sızan göçmenleri tek tek yakalıyor. Öte yandan bu duruma kolaylık sağlayan göçmen kaçakçılarına da geçit verilmiyor.

Bu kapsamda yeni operasyonun adresi Edirne oldu.

2 araçta arama yapıldı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerini sürdüren Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan sınırına doğru giden 2 şüpheli aracı durdurdu.

29 düzensiz göçmen yakalandı

Araçlarda yapılan aramada, Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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